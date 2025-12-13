https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/abdde-sarhos-rakun-vakasi-buyuyor-bu-kez-de-farkli-baskinlarin-bas-suphelisi-olarak-gosteriliyor-1101767637.html

ABD’de 'sarhoş rakun' vakası büyüyor: Bu kez de farklı baskınların 'baş şüphelisi' olarak gösteriliyor

Virginia'da bir içki dükkanına girip alkol reyonunda sızan rakunun, bir karate stüdyosu ve motorlu taşıtlar dairesine de girmiş olabileceği belirtiliyor... 13.12.2025

ABD’nin Virginia eyaletinde bir içki dükkanına girerek alkol reyonunda içip sızan rakunun, çevredeki başka binalara da girmiş olabileceği bildirildi. Hanover County Hayvan Kontrol yetkilileri, söz konusu rakunun bir karate stüdyosu ve Motorlu Taşıtlar Dairesi’ne (DMV) de girdiğinden şüpheleniyor.İçki dükkanında sarhoş olup baygın halde bulunmuştuYetkililerin “trashed panda” (sarhoş panda) lakabını taktığı rakun, Kasım ayında Ashland’daki bir içki dükkanının tuvaletinde baygın halde bulunmuştu. Kontrollerin ardından kendine gelen rakun, doğaya geri bırakılmıştı.Hanover Hayvan Kontrol Görevlisi Samantha Martin, rakunun aynı alışveriş merkezinde daha önce de görüldüğünü belirterek, “Bunun üçüncü izinsiz girişi olduğu düşünülüyor” dedi. Martin, rakunun bir karate stüdyosuna girdiğini ve bir seferinde DMV binasında atıştırmalıkları yediğini ifade etti.Yetkililer temkinli: Farklı bir rakun ihtimali de varYetkililer, önceki olayların farklı bir rakun tarafından gerçekleştirilmiş olma ihtimalini de göz ardı etmediklerini ancak söz konusu hayvanın şu an için “baş şüpheli” olarak değerlendirildiğini aktardı.Çöpleri karıştırmalarıyla bilinen ve bu nedenle “trash panda” olarak adlandırılan rakunlar, son yıllarda insan yerleşimlerine daha fazla alışıyor. Yeni bir araştırma da bu hayvanların, kolay gıdaya ulaşmak için insanlarla iç içe yaşamaya giderek daha yatkın hale geldiğini ortaya koydu.Olay sosyal medyada yayıldı, tişört satışları patladıOlayın sosyal medyada yayılması üzerine Hanover County, üzerinde “trashed panda” logosu bulunan tişörtler satışa sundu. Yetkililer, bu satışlardan şu ana kadar yaklaşık 207 bin dolar gelir elde edildiğini ve paranın hayvan barınağının yenilenmesinde kullanılacağını açıkladı.Rakun, kısa süreli gözlem için ilçe barınağına alındıktan sonra alışveriş merkezine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki bir alana bırakıldı. Martin, “Yanlış bir şey yapmadı, sadece iyi vakit geçiriyordu” ifadelerini kullandı.Yetkililer, rakunun yeniden ortaya çıkmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtiyor. Martin, “Geri dönecek. O aptal değil” diyerek olayın henüz kapanmadığını ima etti.

