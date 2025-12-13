https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/abd-medyasi-abd-hint-okyanusunda-cinden-irana-giden-askeri-kargo-gemisini-ele-gecirdi-1101764757.html

ABD medyası: ABD, Hint Okyanusu'nda Çin'den İran'a giden askeri kargo gemisini ele geçirdi

ABD medyası: ABD, Hint Okyanusu'nda Çin'den İran'a giden askeri kargo gemisini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

WSJ’ye göre ABD, Kasım ayında Hint Okyanusu’nda Çin’den İran’a gönderilen askeri nitelikli kargoya el koyup imha etti. Operasyonun ardından geminin yoluna... 13.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-13T03:59+0300

2025-12-13T03:59+0300

2025-12-13T03:59+0300

dünya

abd

i̇ran

çin

hint okyanusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101764414_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_f10a94a99d980581e72b94a46634f0e1.jpg

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD özel operasyonlar ekibi Kasım ayında Hint Okyanusu'nda bir gemiye baskın düzenleyerek, Çin'den İran'a gönderilmek üzere olan askeri malzemeyle ilgili kargoyu ele geçirdi.Habere göre, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı görevlileri Sri Lanka açıklarında birkaç yüz mil ötede bir gemiye baskın düzenleyerek Çin menşeli askeri kargoya el koydu ve geminin yoluna devam etmesine izin verdi. Bu, yıllardır gerçekleştirilen ilk bu tür müdahale oldu.Rapora göre, hem sivil hem de askeri uygulamalarda potansiyel olarak İran'ın konvansiyonel silahlarında kullanılabilecek çift kullanımlı bileşenlerden oluşan ele geçirilen kargo imha edildi.Operasyondan önce ABD istihbaratının, kargonun İran'ın füze programı için parça tedarik eden İranlı firmalara gönderileceğine inandığı belirtildi.Operasyon, ABD'nin Venezüella yakınlarında bir petrol tankerine el koymasından haftalar önce gerçekleşti. Beyaz Saray, tankerin İslam Devrim Muhafızları'na petrol taşıdığını öne sürmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251213/iran-umman-korfezinde-yabanci-tankere-el-koydu-6-milyon-litre-dizel-yakit-var-1101764276.html

i̇ran

çin

hint okyanusu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, çin, hint okyanusu