ABD medyası: ABD, Hint Okyanusu'nda Çin'den İran'a giden askeri kargo gemisini ele geçirdi
ABD medyası: ABD, Hint Okyanusu'nda Çin'den İran'a giden askeri kargo gemisini ele geçirdi
WSJ’ye göre ABD, Kasım ayında Hint Okyanusu’nda Çin’den İran’a gönderilen askeri nitelikli kargoya el koyup imha etti. Operasyonun ardından geminin yoluna... 13.12.2025, Sputnik Türkiye
ABD medyası: ABD, Hint Okyanusu'nda Çin'den İran'a giden askeri kargo gemisini ele geçirdi

03:59 13.12.2025
© AP PhotoIn this photo provided Saturday, Feb. 22, 2025, by the Iranian Army, a helicopter approaches a vessel during a drill in the Gulf of Oman and the Indian Ocean
WSJ’ye göre ABD, Kasım ayında Hint Okyanusu’nda Çin’den İran’a gönderilen askeri nitelikli kargoya el koyup imha etti. Operasyonun ardından geminin yoluna devam etmesine izin verildi.
Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD özel operasyonlar ekibi Kasım ayında Hint Okyanusu'nda bir gemiye baskın düzenleyerek, Çin'den İran'a gönderilmek üzere olan askeri malzemeyle ilgili kargoyu ele geçirdi.
Habere göre, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı görevlileri Sri Lanka açıklarında birkaç yüz mil ötede bir gemiye baskın düzenleyerek Çin menşeli askeri kargoya el koydu ve geminin yoluna devam etmesine izin verdi. Bu, yıllardır gerçekleştirilen ilk bu tür müdahale oldu.
Rapora göre, hem sivil hem de askeri uygulamalarda potansiyel olarak İran'ın konvansiyonel silahlarında kullanılabilecek çift kullanımlı bileşenlerden oluşan ele geçirilen kargo imha edildi.
Operasyondan önce ABD istihbaratının, kargonun İran'ın füze programı için parça tedarik eden İranlı firmalara gönderileceğine inandığı belirtildi.
Operasyon, ABD'nin Venezüella yakınlarında bir petrol tankerine el koymasından haftalar önce gerçekleşti. Beyaz Saray, tankerin İslam Devrim Muhafızları'na petrol taşıdığını öne sürmüştü.
