AB Konseyi, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının iadesini yasakladı

AB Konseyi, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının iadesini yasakladı

Avrupa Birliği Konseyi, Rusya Merkez Bankası’na ait Avrupa’daki dondurulmuş devlet varlıklarının iadesini yalnızca Ukrayna’daki savaşın sona ermesine kadar... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Konseyi, aldığı yeni kararla, Rusya’nın Avrupa’daki dondurulmuş egemen varlıklarının iadesini yasaklayan düzenlemeyi onayladı. Bu karara göre, söz konusu mal varlıkları yalnızca Ukrayna’daki çatışmalar bitene kadar değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisinin istikrarı tehdit altında olduğu müddetçe iade edilmeyecek.AB Konseyi’nin yayımladığı resmi açıklamada, alınan kararın geçici nitelikte olduğu belirtilse de, uygulamanın süresiz hale gelebileceği sinyalleri verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Rusya Dışişleri Bakanlığı AB’nin bu yöndeki tazminat planlarının “gerçeklikten kopuk ve hukuksuz” olduğunu savunarak, "Brüksel uzun süredir Rus servetinin çalınmasıyla meşgul" açıklamasında bulunmuştu.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

SON HABERLER

