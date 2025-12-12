Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Mihail Podolyak, Kiev'in Donbass'ta tampon bölge kurulmasını kabul ettiğini belirtti.



Fransız Le Monde gazetesine demeç veren Podolyak, "Ukrayna yönetimi, Donbass'ta silahsızlandırılmış bir tampon bölge oluşturulması fikrine katılıyor ancak bunun mevcut cephe hattı boyunca kuvvetlerin karşılıklı olarak çekilmesini gerektiğini düşünüyor" dedi.



Podolyak, tampon bölgenin mantıksal ve hukuki açıdan ele alınarak oluşturulması, tüm silah türlerinin mi yoksa sadece ağır silahların mı geri çekileceğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.



Kievli temsilci, söz konusu bölgelerin bazılarının Rusya'nın kontrolünde kalacağını da itiraf etti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Eylül ayında yaptığı açıklamada, 2022'de Moskova'nın Ukrayna'ya Donbass'tan birlikleri çekmeyi ve çatışmayı sona erdirmeyi önerdiğini, ancak Rus ordusunun Kiev'den çekilmesinin ardından Ukrayna'nın fikrini değiştirdiğini belirtmişti.



Putin, Rus tarafına neredeyse kelimesi kelimesine 'siz boynumuzu kesene kadar ya da biz sizinkini kesene kadar savaşacağız' niyetinin iletildiğini ifade etmişti.



Ayrıca Rus lider, özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşması konusunda kararlılıklarını koruduklarını da her fırsatta vurguluyor.