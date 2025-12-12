https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/zaharovadan-abnin-rus-varliklarini-suresiz-dondurma-kararina-sert-tepki-uckagitcilar-1101762760.html

Zaharova’dan AB’nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına sert tepki: Üçkağıtçılar

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait 210 milyar euroluk varlıkları süresiz olarak dondurma... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası’na ait Avrupa’daki 210 milyar euroluk varlığı süresiz olarak dondurma kararı aldı. Avrupa Komisyonu’nun bu adımı, AB ülkelerinin oybirliğiyle kabul edildi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, söz konusu varlıkların, Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi yapılana kadar serbest bırakılmayacağını açıkladı.Kararın duyurulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili kısa ama sert bir açıklama yaptı. Sputnik’e konuşan Zaharova, ‘üçkağıtçılar’ ifadesini kullandı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.

