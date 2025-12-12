Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/zaharovadan-abnin-rus-varliklarini-suresiz-dondurma-kararina-sert-tepki-uckagitcilar-1101762760.html
Zaharova’dan AB’nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına sert tepki: Üçkağıtçılar
Zaharova’dan AB’nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına sert tepki: Üçkağıtçılar
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait 210 milyar euroluk varlıkları süresiz olarak dondurma... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T23:01+0300
2025-12-12T23:01+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
ab
avrupa komisyonu
antonio costa
rusya merkez bankası
belçika
donbass
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_0b17de12b282e3a51e44f0acf39f5cad.jpg
Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası’na ait Avrupa’daki 210 milyar euroluk varlığı süresiz olarak dondurma kararı aldı. Avrupa Komisyonu’nun bu adımı, AB ülkelerinin oybirliğiyle kabul edildi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, söz konusu varlıkların, Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi yapılana kadar serbest bırakılmayacağını açıkladı.Kararın duyurulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili kısa ama sert bir açıklama yaptı. Sputnik’e konuşan Zaharova, ‘üçkağıtçılar’ ifadesini kullandı.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ab-konseyi-rusyanin-dondurulmus-varliklarinin-iadesini-yasakladi-1101762544.html
belçika
donbass
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e3fe34fc934e7ef229b60374d6ebe792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, antonio costa, rusya merkez bankası, belçika, donbass, rusya
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, antonio costa, rusya merkez bankası, belçika, donbass, rusya

Zaharova’dan AB’nin Rus varlıklarını süresiz dondurma kararına sert tepki: Üçkağıtçılar

23:01 12.12.2025
© Sputnik / İlya PitalevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© Sputnik / İlya Pitalev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Komisyonu’nun Rusya Merkez Bankası’na ait 210 milyar euroluk varlıkları süresiz olarak dondurma kararına tek kelimelik sert bir yanıt verdi: Üçkağıtçılar.
Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası’na ait Avrupa’daki 210 milyar euroluk varlığı süresiz olarak dondurma kararı aldı. Avrupa Komisyonu’nun bu adımı, AB ülkelerinin oybirliğiyle kabul edildi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, söz konusu varlıkların, Rusya’nın Ukrayna’ya tazminat ödemesi yapılana kadar serbest bırakılmayacağını açıkladı.
Kararın duyurulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili kısa ama sert bir açıklama yaptı. Sputnik’e konuşan Zaharova, ‘üçkağıtçılar’ ifadesini kullandı.
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat başladıktan sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin neredeyse yarısını oluşturan yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulunurken, genel olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.
Avrupa Birliği, Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
AB Konseyi, Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının iadesini yasakladı
22:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала