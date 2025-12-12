https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/gullunun-olumunde-sir-perdesi-aralaniyor-kritik-rapor-ortaya-koydu-normal-bir-dusme-ile-aciklanamaz-1101735361.html
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor, kritik rapor ortaya koydu: 'Normal bir düşme ile açıklanamaz'
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralanıyor, kritik rapor ortaya koydu: 'Normal bir düşme ile açıklanamaz'
Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, olayın "normal bir düşme" ile açıklanamayacağını ortaya koydu. TÜBİTAK tarafından çözümlendiği... 12.12.2025
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu kamuoyuna yansıdı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre raporda, olayın sıradan bir kayma ya da tökezleme ile açıklanamayacağı, itme veya fiziksel baskı ile düşürülme ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi.Fiziksel bulgular cinayet şüphesini güçlendirdiAnkara’dan gelen fizik mühendisleri, kriminal uzmanlar ve 3 boyutlu modelleme ekiplerinden oluşan bilirkişi heyeti; düşüş yönü, beden açısı, ivme, temas noktaları ve darbe şiddetinin dışarıdan uygulanan bir güçle daha uyumlu olduğunu tespit etti. Raporda, fiziksel parametrelerin “normal düşme” senaryosuyla örtüşmediği vurgulandı.TÜBİTAK kayıtlarıyla örtüşen tespitSoruşturmada TÜBİTAK tarafından çözümlenen olay günü ses kayıtları, bilirkişi raporundaki bulgularla örtüştü. Kayıtlarda yer alan ifadelerin, ölümün cinayet olabileceğine işaret ettiği değerlendirmesi yapıldı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu daha önce yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Son olarak, Ulu’nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 5’e yükseldi.Başsavcılık: Dosyada gizlilik kararı varYalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, basına yansıyan TÜBİTAK raporuna ilişkin gizlilik kararı bulunduğunu belirterek, “Kimsenin rapora ulaştığı yok. Dosya gizli tutuluyor. Henüz gerçeği anlatan yok” açıklamasında bulundu.
