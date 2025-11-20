https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/fenerbahceli-unlu-futbolcu-kerem-akturkogluna-harry-potter-soku-dava-acildi-1101148212.html

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na, 'Harry Potter' şoku: Dava açıldı

Dünyanın en köklü yapım şirketlerinden Warner Bros, Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na 'telif' davası açtı.

Dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Şirket, , futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da vurgulayarak 'telif' haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Harry Potter davalık ettiHollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Davanın nedeni ise ünlü futbolcunun, 8 filmlik ünlü seri 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanması olarak belirtildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep eden şirket, Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da dosyaya koydu.Kerem Potter lakabıyla seviliyorHabertürk'ün haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'na verdiği gol pasları ve attığı gollerdeki tarzıyla taraftarlar tarafından 'Sihirbaz' ve 'Kerem Potter' lakabı verildi. Aktürkoğlu, kendisine verilen lakaptan sonra gol sevincini sihirbaz hareketiyle sergilemeye başladı.Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc, şikâyet dilekçesinde 'Harry Potter', 'Hogwarts', 'Gryffindor' gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.İkonik müziği de kullandı Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da belirtildi. Şirket, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu belirtti.Warner Bros Entertainment Inc., mahkemeden Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videoların uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Şirket, bu inceleme sonucunda 'Harry Potter' evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti.

