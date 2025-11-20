Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251120/fenerbahceli-unlu-futbolcu-kerem-akturkogluna-harry-potter-soku-dava-acildi-1101148212.html
Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na, 'Harry Potter' şoku: Dava açıldı
Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na, 'Harry Potter' şoku: Dava açıldı
Sputnik Türkiye
Dünyanın en köklü yapım şirketlerinden Warner Bros, Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na 'telif' davası açtı. 20.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-20T11:19+0300
2025-11-20T11:19+0300
yaşam
kerem aktürkoğlu
warner bros
harry potter
fenerbahçe
telif
telif hakkı
telif hakkı davası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:222:2048:1374_1920x0_80_0_0_ed873f979e00de07bbfa1e8595f51632.jpg
Dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Şirket, , futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da vurgulayarak 'telif' haklarını ihlal ettiğini ifade etti. Harry Potter davalık ettiHollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Davanın nedeni ise ünlü futbolcunun, 8 filmlik ünlü seri 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanması olarak belirtildi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep eden şirket, Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da dosyaya koydu.Kerem Potter lakabıyla seviliyorHabertürk'ün haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'na verdiği gol pasları ve attığı gollerdeki tarzıyla taraftarlar tarafından 'Sihirbaz' ve 'Kerem Potter' lakabı verildi. Aktürkoğlu, kendisine verilen lakaptan sonra gol sevincini sihirbaz hareketiyle sergilemeye başladı.Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc, şikâyet dilekçesinde 'Harry Potter', 'Hogwarts', 'Gryffindor' gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.İkonik müziği de kullandı Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da belirtildi. Şirket, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu belirtti.Warner Bros Entertainment Inc., mahkemeden Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videoların uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Şirket, bu inceleme sonucunda 'Harry Potter' evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/unlu-sanatci-nukhet-durunun-telif-hakki-zaferi-1094580158.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099869308_0:30:2048:1566_1920x0_80_0_0_18d434cc53b670f42a7cae06fe157e6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kerem aktürkoğlu, warner bros, harry potter, fenerbahçe, telif, telif hakkı, telif hakkı davası
kerem aktürkoğlu, warner bros, harry potter, fenerbahçe, telif, telif hakkı, telif hakkı davası

Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na, 'Harry Potter' şoku: Dava açıldı

11:19 20.11.2025
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu: Gol atınca dünyanın en iyi, atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz
Kerem Aktürkoğlu: Gol atınca dünyanın en iyi, atamayınca dünyanın en kötü futbolcusu oluyorsunuz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
© AA / Serhat Çağdaş
Abone ol
Dünyanın en köklü yapım şirketlerinden Warner Bros, Fenerbahçeli milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na 'telif' davası açtı.
Dünyanın en çok izlenen filmleri arasında yer alan 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullandığı iddiasıyla Warner Bros, Fenerbahçeli ünlü futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Şirket, , futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da vurgulayarak 'telif' haklarını ihlal ettiğini ifade etti.
© Fotoğraf : IMDbHarry Potter- Dumbledore
Harry Potter- Dumbledore - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
Harry Potter- Dumbledore
© Fotoğraf : IMDb

Harry Potter davalık etti

Hollywood'un köklü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc., Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na dava açtı. Davanın nedeni ise ünlü futbolcunun, 8 filmlik ünlü seri 'Harry Potter'a ait görsel ve işitsel unsurları izinsiz kullanması olarak belirtildi.
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çevrimiçi delil tespiti yapılmasını talep eden şirket, Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları da dosyaya koydu.
© Fotoğraf : @IMDBHarry Potter
Harry Potter - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2025
Harry Potter
© Fotoğraf : @IMDB

Kerem Potter lakabıyla seviliyor

Habertürk'ün haberine göre, Kerem Aktürkoğlu'na verdiği gol pasları ve attığı gollerdeki tarzıyla taraftarlar tarafından 'Sihirbaz' ve 'Kerem Potter' lakabı verildi. Aktürkoğlu, kendisine verilen lakaptan sonra gol sevincini sihirbaz hareketiyle sergilemeye başladı.
Dünyaca ünlü yapım şirketi Warner Bros Entertainment Inc, şikâyet dilekçesinde 'Harry Potter', 'Hogwarts', 'Gryffindor' gibi pek çok ibarenin Türkiye'de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olduğunu hatırlattı. Şirket, bu markaların yalnızca kitap ve filmlerle sınırlı olmayan, dünya çapında tanınmış ve ticari değeri yüksek markalar olduğunu vurguladı. Söz konusu başvuruda, marka tescil bilgileri tabloyla mahkemeye iletilerek, futbolcunun paylaşımlarında bu markalara açık şekilde atıfta bulunduğu ifade edildi.

İkonik müziği de kullandı

Mahkemeye sunulan belgelerde, futbolcunun sosyal medya paylaşımlarında 'Harry Potter' film serisinin ikonik müziği olan "Hedwig's Themei"ı kullandığı da belirtildi. Şirket, bütün bu unsurların hiçbir izin alınmadan kullanıldığını ve bunun hem telif hem marka hakkı ihlali olduğunu belirtti.
Warner Bros Entertainment Inc., mahkemeden Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı videoların uzman bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Şirket, bu inceleme sonucunda 'Harry Potter' evrenine ait telifli müzik, karakter, logo ve diğer görsellerin gerçekten kullanıldığının tespit edilmesini talep etti.
Nükhet Duru - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
YAŞAM
Ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun telif hakkı zaferi
17 Mart, 11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала