Von der Leyen'den, Trump'a eleştiri: ABD, Avrupa demokrasisine müdahaleden kaçınmalı
Von der Leyen'den, Trump'a eleştiri: ABD, Avrupa demokrasisine müdahaleden kaçınmalı
12.12.2025
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin son ulusal güvenlik stratejisine ve Başkan Donald Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerine değinerek, Avrupa demokrasisine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.Von der Leyen Perşembe günü Politico'ya verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:Von der Leyen ayrıca, AB'nin ABD ile ilişkisinin değiştiğini kabul ederek, bu değişimi birlik içindeki değişikliklere bağladı.Geçen hafta Trump yönetimi, ABD’nin 'Avrupa ülkeleri içinde Avrupa’nın mevcut gidişatına karşı direnci güçlendirmeye odaklanacağını' belirten revize edilmiş ulusal güvenlik stratejisini yayımladı.Ayrıca yeni stratejide, Avrupalıların büyük çoğunluğu Ukrayna’da barış istese de bazı Avrupa hükümetlerinin demokratik süreçleri zayıflatması nedeniyle bu isteğin politikalarına yansımadığı ifade edildi.
Von der Leyen'den, Trump'a eleştiri: ABD, Avrupa demokrasisine müdahaleden kaçınmalı

02:00 12.12.2025
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin son ulusal güvenlik stratejisine ve Başkan Donald Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerine karşı eleştiride bulundu.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin son ulusal güvenlik stratejisine ve Başkan Donald Trump'ın AB'ye yönelik eleştirilerine değinerek, Avrupa demokrasisine müdahale edilmemesi çağrısında bulundu.
Von der Leyen Perşembe günü Politico'ya verdiği röportajda, şu ifadeleri kullandı:
Seçimler söz konusu olduğunda, ülkenin liderinin kim olacağına karar vermek bizim veya herhangi birinin görevi değil, bu ülkenin halkının görevidir. Bu çok açık, bu seçmenlerin egemenliğidir ve bu korunmalıdır. Hiç kimsenin müdahale etmemesi gerekiyor, hiç şüphe yok."
Von der Leyen ayrıca, AB'nin ABD ile ilişkisinin değiştiğini kabul ederek, bu değişimi birlik içindeki değişikliklere bağladı.
Geçen hafta Trump yönetimi, ABD’nin 'Avrupa ülkeleri içinde Avrupa’nın mevcut gidişatına karşı direnci güçlendirmeye odaklanacağını' belirten revize edilmiş ulusal güvenlik stratejisini yayımladı.
Ayrıca yeni stratejide, Avrupalıların büyük çoğunluğu Ukrayna’da barış istese de bazı Avrupa hükümetlerinin demokratik süreçleri zayıflatması nedeniyle bu isteğin politikalarına yansımadığı ifade edildi.
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
Kallas: Mogherini skandalı, Avrupa Dış İlişkiler Servisi’ni derinden sarstı
00:52
