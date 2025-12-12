Kallas: Mogherini skandalı, Avrupa Dış İlişkiler Servisi’ni derinden sarstı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kallas-mogherini-skandali-avrupa-dis-iliskiler-servisini-derinden-sarsti-1101727080.html

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) personeliyle yaptığı toplantıda, eski AB Dış İlişkiler Temsilcisi Federica Mogherini ve önceki EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasının etkilerini değerlendirdi.Euractiv’in kurum içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Kallas, "Bu skandallar, servisimizi açık bir şekilde sarstı" dedi.Kallas’ın yaklaşık 30 dakika süren konuşmasının fazla detay içermediği ve yalnızca üç soruya cevap verdiği, ardından da Ukrayna konulu “İstekliler Koalisyonu” liderleriyle video konferansa katılmak üzere aceleyle toplantıdan ayrıldığı bildirildi.Aralık ayı başında Avrupa Başsavcılığı’nın talimatıyla Belçika polisinin AB'nin diplomatik birimi Avrupa Dış Eylem Servisi (EEAS) ve Avrupa Koleji'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında baskın düzenlediği bildirilmişti. Operasyonda eski AB dış ilişkiler sorumlusu Federica Mogherini, EEAS Genel Direktörü Stefano Sannino ve bir diğer üst düzey yetkili gözaltına alınmıştı. Mogherini ve diğer iki kişi, hakkındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

