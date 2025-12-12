https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/vatikan-konferansinnda-turkiyenin-hristiyanlar-icin-kutsal-mekanlari-detayi-1101743491.html

Vatikan Konferansı’nda Türkiye’nin Hristiyanlar için ‘kutsal mekanları’ detayı

Türkiye’nin Katolik Hristiyanlar için ‘önemli hac noktaları’ inanç turizmi konulu bir konferansta tanıtılırken, etkinlik Batı basınında ‘turizm ve kültürel alışverişte işbirliğinin artışı’ olarak yorumlandı.

Genellikle Vatikan’la yakın bağları nedeniyle 'Papa’nın Üniversitesi' olarak anılan Papalık Lateran Üniversitesi, Vatikan’a bağlı hac turları organize eden L’Opera Romana Pellegrinaggi işbirliğiyle düzenlenen konferansa ev sahipliği yaptı.Vatikan basınına göre, etkinlikte Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de aktif rol aldı. Dini temsilciler, diplomatlar, turizm profesyonelleri ve davetlilerin katıldığı konferans, Türkiye’nin küresel inanç turizmindeki kritik rolünü vurguladı.Etkinliğin odağında Türkiye’nin tarihi öneme sahip ziyaret alanları olsa da, 2026 yılına yönelik yeni hac turları da uluslararası katılımcılara sunuldu. Bu etkinlik, Türkiye ile Vatikan’ın dini kurumları arasındaki turizm ve kültürel alışverişe yönelik artan iş birliğinin bir örneği olarak değerlendiriliyor.‘İnanç turizmi için önemli bir mekan’Türkiye, Hristiyanlık, İslam ve diğer dinlere mensup ziyaretçiler için uzun süredir bir hac/yolculuk destinasyonu. Her yıl binlerce turist, hem ruhani bir deneyim hem de kültürel keşif için Türkiye’nin çok katmanlı dini ve tarihi alanlarını ziyaret ediyor.Türkiye’nin ‘jeopolitik önemi’ öne çıkarıldıTravel and Tour adlı turizm platformuna göre programın açılışında, Papa’nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina, Türkiye’deki kişisel deneyimlerinden ve ülkenin doğal ve kültürel zenginliğinden bahseden bir konuşma yaptı.Habere göre “Türkiye’nin stratejik jeopolitik konumuna dikkat çeken Reina, kendi ziyaretlerinin ve Papa 14. Leo’nun ziyaretlerinin Türk misafirperverliğini birinci elden görmesini sağladığını” ifade etti.Reina, Vatikan ile Türkiye arasındaki işbirliğinin barış inşası ve kültürel değişim alanlarında büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek şöyle dedi:Türkiye’nin sadece bir turizm ülkesi değil, aynı zamanda farklı kültür ve dinler arasında 'barış ve iş birliği sembolü' olarak öne çıktığını vurguladı.

