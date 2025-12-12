Türkiye
Türkmenistan'da Putin-Erdoğan görüşmesi başladı
Paşinyan'dan normalleşme mesajı: Türkiye sınırının açılması artık çok daha geniş bir anlam taşıyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırın açılmasının artık yalnızca ikili ilişkiler meselesi olmadığını, Orta Asya’dan Avrupa Birliği’ne... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hamburg’da Ermeni gazetecilerle yaptığı toplantıda Türkiye–Ermenistan sınırının olası açılmasına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.Paşinyan, normalleşme sürecine dair uluslararası beklentilerin arttığını belirterek sınırın açılmasının artık yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını vurguladı.Paşinyan’a göre Türkiye ile sınırın açılması, “Barış Kavşağı” ve "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projeleri nedeniyle bölgesel ekonomik ağın temel bir parçası haline gelmiş durumda.Paşinyan, “Normalleşme artık bambaşka bir bağlam kazandı. Türkiye sınırının açılması, Orta Asya’dan Avrupa Birliği’ne uzanan yeni demiryolu bağlantısı demek. Karayolu taşımacılığı, yeni boru hatları, yeni enerji iletim hatları için de fırsat demek” ifadelerini kullandı.Paşinyan, özellikle enerji alanındaki olası dönüşümlere dikkat çekti. Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanacak bir yeşil hidrojen boru hattının gelecekte mutlaka inşa edileceğine inandığını söyledi:Paşinyan, hem bölge ülkelerinin hem de Avrupa’nın lojistik çeşitliliğe ihtiyaç duyduğunu, Türkiye–Ermenistan sınırının açılmasının bu çeşitliliği artıracağını belirtti. Normalleşme sürecinde uluslararası toplumun rolünün de giderek önem kazandığını söyledi.
Paşinyan'dan normalleşme mesajı: Türkiye sınırının açılması artık çok daha geniş bir anlam taşıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile sınırın açılmasının artık yalnızca ikili ilişkiler meselesi olmadığını, Orta Asya’dan Avrupa Birliği’ne uzanacak demiryolu, karayolu, enerji hatları ve olası yeşil hidrojen boru hattı için stratejik bir koridor anlamına geldiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hamburg’da Ermeni gazetecilerle yaptığı toplantıda Türkiye–Ermenistan sınırının olası açılmasına ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu.
Paşinyan, normalleşme sürecine dair uluslararası beklentilerin arttığını belirterek sınırın açılmasının artık yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını vurguladı.
Paşinyan’a göre Türkiye ile sınırın açılması, “Barış Kavşağı” ve "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) projeleri nedeniyle bölgesel ekonomik ağın temel bir parçası haline gelmiş durumda.
Paşinyan, “Normalleşme artık bambaşka bir bağlam kazandı. Türkiye sınırının açılması, Orta Asya’dan Avrupa Birliği’ne uzanan yeni demiryolu bağlantısı demek. Karayolu taşımacılığı, yeni boru hatları, yeni enerji iletim hatları için de fırsat demek” ifadelerini kullandı.
Paşinyan, özellikle enerji alanındaki olası dönüşümlere dikkat çekti. Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanacak bir yeşil hidrojen boru hattının gelecekte mutlaka inşa edileceğine inandığını söyledi:
“Bugün bana göre, geleceğin bir noktasında Orta Asya’dan Avrupa’ya bir yeşil hidrojen boru hattı kesinlikle olacak. Türkiye sınırının açılması bu hattın bir alternatif güzergâh daha kazanması anlamına gelir. Bu hem bölgemiz hem de AB ülkeleri için fırsattır.”
Paşinyan, hem bölge ülkelerinin hem de Avrupa’nın lojistik çeşitliliğe ihtiyaç duyduğunu, Türkiye–Ermenistan sınırının açılmasının bu çeşitliliği artıracağını belirtti. Normalleşme sürecinde uluslararası toplumun rolünün de giderek önem kazandığını söyledi.
