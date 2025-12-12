https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101742158.html
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T12:46+0300
2025-12-12T12:46+0300
2025-12-12T12:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
harkov
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103258/47/1032584724_0:40:1770:1036_1920x0_80_0_0_514b819000e809de75853c77358f20e4.jpg
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Seversk ve Harkov Bölgesi'nde Kurilovka kasabalarının düşman güçlerinden temizlenmesi ile son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 8 olduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun 9 bin 115 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 119 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağı düşürülürken bin 756 İHA da engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-henuz-abdnin-ukrayna-planinin-yeni-taslaklarini-gormedik-1101740813.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103258/47/1032584724_389:0:1770:1036_1920x0_80_0_0_b5fdf488904a88e1e017a60eef732492.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:
Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan kara, deniz ve hava ulaşım altyapısı;
Uzun menzilli İHA'ların üretildiği atölyeler, bulunduğu depolar ve fırlatıldığı üsler;
Yakıt ve askeri teçhizat depoları;
Ukraynalı oluşumlar ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları.
Son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Seversk ve Harkov Bölgesi'nde Kurilovka kasabalarının düşman güçlerinden temizlenmesi ile son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 8 olduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun 9 bin 115 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 119 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağı düşürülürken bin 756 İHA da engellendi.