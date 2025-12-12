https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101742158.html

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T12:46+0300

2025-12-12T12:46+0300

2025-12-12T12:46+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103258/47/1032584724_0:40:1770:1036_1920x0_80_0_0_514b819000e809de75853c77358f20e4.jpg

Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Kinjal hipersonik füzeleri dahil yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildiren Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Son 24 saatte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Seversk ve Harkov Bölgesi'nde Kurilovka kasabalarının düşman güçlerinden temizlenmesi ile son bir haftada Rusya kontrolünün sağlandığı yerleşim birimi sayısının 8 olduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun 9 bin 115 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 119 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir savaş uçağı düşürülürken bin 756 İHA da engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-henuz-abdnin-ukrayna-planinin-yeni-taslaklarini-gormedik-1101740813.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat