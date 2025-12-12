Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya: Henüz ABD’nin Ukrayna planının yeni taslaklarını görmedik
ABD temsilcilerinin Ukrayna ve Avrupa yöneticileri ile görüştüğü fikirlerin er geç Rusya’ya da gösterileceğini belirten Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Kiev... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz ABD’nin Ukrayna barış planının yeni taslaklarını görmediklerini söyledi.Uşakov, “ABD’nin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümü ile ilgili projelerinin güncellenmiş taslaklarını görmedik” ifadesini kullandı.“Er geç, Amerikalılarla aktif temaslar yeniden başlayacak” diyen Rus yetkili, “Çünkü Amerikalıların şu anda Avrupalılarla, Ukraynalılarla görüştüğü şey, eninde sonunda bize gösterilmeli” diye ekledi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’da seçimlerin düzenlemesine hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Uşakov, “Muhtemelen bunu sadece geçici ateşkes sağlamak için bir fırsat olarak görüyor. Hepsi bu” yorumunda bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes değil kalıcı barış istediklerini kaydetmişti.
12:21 12.12.2025 (güncellendi: 12:31 12.12.2025)
ABD temsilcilerinin Ukrayna ve Avrupa yöneticileri ile görüştüğü fikirlerin er geç Rusya’ya da gösterileceğini belirten Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Kiev rejimi Zelenskiy’in ateşkes istediğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz ABD’nin Ukrayna barış planının yeni taslaklarını görmediklerini söyledi.
Uşakov, “ABD’nin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümü ile ilgili projelerinin güncellenmiş taslaklarını görmedik” ifadesini kullandı.
Er geç, Amerikalılarla aktif temaslar yeniden başlayacak” diyen Rus yetkili, “Çünkü Amerikalıların şu anda Avrupalılarla, Ukraynalılarla görüştüğü şey, eninde sonunda bize gösterilmeli” diye ekledi.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’da seçimlerin düzenlemesine hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Uşakov, “Muhtemelen bunu sadece geçici ateşkes sağlamak için bir fırsat olarak görüyor. Hepsi bu” yorumunda bulundu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes değil kalıcı barış istediklerini kaydetmişti.
