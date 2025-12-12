https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-henuz-abdnin-ukrayna-planinin-yeni-taslaklarini-gormedik-1101740813.html
Rusya: Henüz ABD’nin Ukrayna planının yeni taslaklarını görmedik
Rusya: Henüz ABD’nin Ukrayna planının yeni taslaklarını görmedik
Sputnik Türkiye
ABD temsilcilerinin Ukrayna ve Avrupa yöneticileri ile görüştüğü fikirlerin er geç Rusya’ya da gösterileceğini belirten Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Kiev... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T12:21+0300
2025-12-12T12:21+0300
2025-12-12T12:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
yuriy uşakov
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824338_0:166:3050:1882_1920x0_80_0_0_392cde8637b9bfc7050068dab9a437cf.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz ABD’nin Ukrayna barış planının yeni taslaklarını görmediklerini söyledi.Uşakov, “ABD’nin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümü ile ilgili projelerinin güncellenmiş taslaklarını görmedik” ifadesini kullandı.“Er geç, Amerikalılarla aktif temaslar yeniden başlayacak” diyen Rus yetkili, “Çünkü Amerikalıların şu anda Avrupalılarla, Ukraynalılarla görüştüğü şey, eninde sonunda bize gösterilmeli” diye ekledi.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’da seçimlerin düzenlemesine hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Uşakov, “Muhtemelen bunu sadece geçici ateşkes sağlamak için bir fırsat olarak görüyor. Hepsi bu” yorumunda bulundu.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes değil kalıcı barış istediklerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-merkez-bankasi-dondurulmus-varliklar-nedeniyle-eurocleara-dava-acti-1101738054.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/1b/1077824338_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a97fb7d11c7fe40f1f77a2cc3edd2ffd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, yuriy uşakov, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy
rusya, yuriy uşakov, abd, ukrayna, vladimir zelenskiy
Rusya: Henüz ABD’nin Ukrayna planının yeni taslaklarını görmedik
12:21 12.12.2025 (güncellendi: 12:31 12.12.2025)
ABD temsilcilerinin Ukrayna ve Avrupa yöneticileri ile görüştüğü fikirlerin er geç Rusya’ya da gösterileceğini belirten Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Kiev rejimi Zelenskiy’in ateşkes istediğini kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, henüz ABD’nin Ukrayna barış planının yeni taslaklarını görmediklerini söyledi.
Uşakov, “ABD’nin Ukrayna çatışmasının barışçıl çözümü ile ilgili projelerinin güncellenmiş taslaklarını görmedik” ifadesini kullandı.
“Er geç, Amerikalılarla aktif temaslar yeniden başlayacak” diyen Rus yetkili, “Çünkü Amerikalıların şu anda Avrupalılarla, Ukraynalılarla görüştüğü şey, eninde sonunda bize gösterilmeli” diye ekledi.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in Ukrayna’da seçimlerin düzenlemesine hazır olduğu yönündeki sözlerini değerlendiren Uşakov, “Muhtemelen bunu sadece geçici ateşkes sağlamak için bir fırsat olarak görüyor. Hepsi bu” yorumunda bulundu.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes değil kalıcı barış istediklerini kaydetmişti.