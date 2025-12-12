https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ucm-bassavcisi-ingiltereden-netanyahu-tehdi-geldi-1101752201.html
UCM başsavcısı: İngiltere’den Netanyahu ‘tehdidi geldi’
UCM başsavcısı: İngiltere’den Netanyahu ‘tehdidi geldi’
15:05 12.12.2025 (güncellendi: 15:08 12.12.2025)
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) başsavcısı Khan, Britanya hükümetinin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılması planının ilerlemesi halinde mahkemeye sağladığı fonları kesmekle ve mahkemeyi kuran Roma Statüsü’nden çekilmekle tehdit ettiğini iddia etti.
Başsavcı Karim Khan, İsrail başbakanını yargılama kararını savunmak için mahkemeye sunduğu belgede bu iddiaları dile getirdi.
Khan, tehdidi yapan kişinin adını açıkladı ancak 23 Nisan 2024’te bir İngiliz yetkiliyle telefon görüşmesi yaptığını belirtti.
İngiliz basınındaki haberlere göre arayan kişinin dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron olabileceği öne sürülmüştü. Khan, söz konusu yetkilinin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ‘orantısız’ olduğunu savunduğunu aktardı.
ABD’li senatör Graham iddiası
Khan ayrıca, Nisan 2024’te bir ABD’li yetkilinin kendisini bu emirleri çıkarması halinde ‘felaket sonuçlar’olacağı konusunda uyardığını iddia etti. Ancak Khan, gecikme çağrılarına rağmen görüşme sırasında İsrail hükümetinin UCM ile işbirliği yapmaya ya da davranışını değiştirmeye yönelik herhangi bir işaret vermediğini vurguladığını söyledi.
Khan, 1 Mayıs’taki başka bir telefon görüşmesinde ABD’li senatör Lindsey Graham’ın kendisine tutuklama emirlerinin uygulanmasının “Hamas’ın İsrailli rehineleri vurabileceği anlamına geleceğini” söylediğini de iddia etti.