Erdoğan ve Putin, Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’ndaki çelenk törenine katıldı
Erdoğan ve Putin, Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’ndaki çelenk törenine katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bırakma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine iştirak etti. Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı. Anıt alanındaki törende Erdoğan’ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı. Liderler, çelenk sunumunun ardından kısa bir selamlama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetliler daha sonra aile fotoğrafı çekimine ve forumun açılış etkinliğine geçti. Erdoğan, forum kapsamında düzenlenecek “Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği” başlıklı genel oturumdaki konuşmasında "Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek şunları kaydetti:"Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür""(Gazze'de) İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir"Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu, bölgesel işbirliği, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve diplomatik diyalog başlıklarını ele almayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
12.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk bırakma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta Tarafsızlık Anıtı’na çelenk koyma törenine iştirak etti. Törene, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı katıldı.
Anıt alanındaki törende Erdoğan’ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı. Liderler, çelenk sunumunun ardından kısa bir selamlama gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer davetliler daha sonra aile fotoğrafı çekimine ve forumun açılış etkinliğine geçti.
Erdoğan, forum kapsamında düzenlenecek “Barış ve Güven: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Hedeflerin Birliği” başlıklı genel oturumdaki konuşmasında "Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek şunları kaydetti:
"Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür"
"(Gazze'de) İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşkabat’ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu, bölgesel işbirliği, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve diplomatik diyalog başlıklarını ele almayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Dün, 17:20
