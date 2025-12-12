Trump, Zelenskiy’i ABD'nin Ukrayna planını desteklemeyi reddetmekle suçladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-zelenskiyi-abdnin-ukrayna-planini-desteklemeyi-reddetmekle-sucladi-1101729900.html
12.12.2025
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Washington'ın Ukrayna'daki çatışmayı çözüme kavuşturmaya yönelik sunduğu planını desteklemediğinden emin olduğunu ifade etti.Trump, “Aslında, Başkan Zelenskiy hariç, insanlar anlaşmanın konseptini gerçekten beğeniyorlar” şeklinde konuştu.Aynı zamanda, Rusya ve Ukrayna ile barış anlaşmasına çok yakın oldukları görüşünü dile getiren ABD lideri, plan metninden bazı şeyleri “attıklarını” ve dört veya beş “farklı bölümün” olduğunu söyledi.ABD heyetinin Cumartesi günü Avrupa ve Ukrayna temsilcileri ile görüşmeye katılacağını bildiren Trump, “Başarı şansımızın yüksek olduğunu düşünürsek Cumartesi günü Avrupa'daki toplantıya gideceğiz. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.Kiev'e güvenlik garantileri konusunda yardım sözü veren ABD Başkanı, ülkesinin bugüne kadar Ukrayna için 350 milyar dolar kadar harcama yaptığını ve karşılığında hiçbir şey almadığını savundu.ABD’nin barış girişimiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kremlin'de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ı kabul etmişti. Yaklaşık beş saat boyunca ABD’nin barış planını görüşen taraflar bir uzlaşmaya varamamıştı.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Öte yandan Zelenskiy, 8 Aralık Pazartesi günü İngiltere'ye giderek Starmer, Macron ve Merz ile ABD’nin önerisini görüşmüştü. Ukrayna medyasına göre, Zelenskiy görüşmenin ardından bir kez daha toprak sorunu konusunda taviz vermeyi reddettiğini açıklamıştı.Axios portalına göre, Kiev dün ABD’nin son önerilerine ilişkin yanıtını Washington'a iletti.
