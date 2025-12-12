https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-yineledi-cok-yakinda-karada-da-saldiri-baslayacak-1101728703.html

Trump yineledi: 'Çok yakında karada da saldırı başlayacak'

Trump, Venezüella'ya karadan saldırıların yakında başlayacağını yineledi. Ayrıca el konulan petrol tankerinin sebebinin 'yaptırımlarla' ilgili olduğunu ima... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten 'yakında karadan da saldırılara başlayacakları' söylemini yineledi.Konuşmasında Trump, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Trump, daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karolin Leavitt'in Devrim Muhafızları'na petrol taşıdığını iddia ettiği petrol tankerine el koymalarının 'yaptırımlarla' ilgili olduğunu ima ederek, "Bu durum pek çok şeyle ilgili. Bu nedenlerden biri, milyonlarca insanın ülkemize girmesine izin vermiş olmalarıdır." değerlendirmesini yaptı.

