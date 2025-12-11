Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/beyaz-saray-venezuellada-el-konulan-tanker-devrim-muhafizlarina-petrol-tasiyan-yaptirim-uygulanan-1101724595.html
Beyaz Saray: Venezüella'da el konulan tanker Devrim Muhafızları'na petrol taşıyan, yaptırım uygulanan gizli bir gemi
Beyaz Saray: Venezüella'da el konulan tanker Devrim Muhafızları'na petrol taşıyan, yaptırım uygulanan gizli bir gemi
Sputnik Türkiye
Trump, ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında bir petrol tankerini ele geçirdiğini doğrulamıştı. Beyaz Saray, tankerin Devrim Muhafızları Ordusu'na... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T22:05+0300
2025-12-11T22:05+0300
dünya
abd
venezüella
gemi
karoline leavitt
i̇ran
adalet bakanlığı
petrol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259246_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_41d90446235d9f34d4b91af2134995bd.jpg
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında el konulan petrol tankerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) gönderilmek üzere yaptırıma tabi petrol taşıdığını söyledi. Leavitt ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın gemiye el konulması için bir mahkeme kararı çıkardığını belirtti.Leavitt basın toplantısında şöyle konuştu:Ayrıca Leavitt, söz konusu petrole el konulacağını bildirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/trump-venezuella-kiyilarinda-bir-tankere-el-koyduk-1101697334.html
venezüella
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099259246_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_add7e26fe7cc94a46db3bb22cfcfd402.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, venezüella, gemi, karoline leavitt, i̇ran, adalet bakanlığı, petrol
abd, venezüella, gemi, karoline leavitt, i̇ran, adalet bakanlığı, petrol

Beyaz Saray: Venezüella'da el konulan tanker Devrim Muhafızları'na petrol taşıyan, yaptırım uygulanan gizli bir gemi

22:05 11.12.2025
© AA / Yasin ÖztürkBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA / Yasin Öztürk
Abone ol
Trump, ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında bir petrol tankerini ele geçirdiğini doğrulamıştı. Beyaz Saray, tankerin Devrim Muhafızları Ordusu'na gönderilmek üzere yaptırım uygulanan petrol taşıdığını öne sürerek ABD Adalet Bakanlığı'nın tankere el koyma emri çıkardığını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında el konulan petrol tankerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) gönderilmek üzere yaptırıma tabi petrol taşıdığını söyledi. Leavitt ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın gemiye el konulması için bir mahkeme kararı çıkardığını belirtti.
Leavitt basın toplantısında şöyle konuştu:
Adalet Bakanlığı, yaptırımlı kara borsa petrolünü IRGC’ye taşıdığı bilinen, yaptırım altındaki bir ‘gölge gemi’ olduğu için bu gemiye el koyma izni talep etti ve izin verildi
Ayrıca Leavitt, söz konusu petrole el konulacağını bildirdi:
Gemi bir ABD limanına gidecek ve petrole el konulacak. Ancak, bu petrolün ele geçirilmesi için yasal bir süreç var ve bu yasal süreç izlenecek
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2025
DÜNYA
Trump: Venezüella kıyılarında bir tankere el koyduk
Dün, 23:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала