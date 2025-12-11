https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/beyaz-saray-venezuellada-el-konulan-tanker-devrim-muhafizlarina-petrol-tasiyan-yaptirim-uygulanan-1101724595.html
Beyaz Saray: Venezüella'da el konulan tanker Devrim Muhafızları'na petrol taşıyan, yaptırım uygulanan gizli bir gemi
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında el konulan petrol tankerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) gönderilmek üzere yaptırıma tabi petrol taşıdığını söyledi. Leavitt ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın gemiye el konulması için bir mahkeme kararı çıkardığını belirtti.Leavitt basın toplantısında şöyle konuştu:Ayrıca Leavitt, söz konusu petrole el konulacağını bildirdi:
Trump, ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında bir petrol tankerini ele geçirdiğini doğrulamıştı. Beyaz Saray, tankerin Devrim Muhafızları Ordusu'na gönderilmek üzere yaptırım uygulanan petrol taşıdığını öne sürerek ABD Adalet Bakanlığı'nın tankere el koyma emri çıkardığını açıkladı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Venezüella açıklarında el konulan petrol tankerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) gönderilmek üzere yaptırıma tabi petrol taşıdığını söyledi. Leavitt ayrıca ABD Adalet Bakanlığı’nın gemiye el konulması için bir mahkeme kararı çıkardığını belirtti.
Leavitt basın toplantısında şöyle konuştu:
Adalet Bakanlığı, yaptırımlı kara borsa petrolünü IRGC’ye taşıdığı bilinen, yaptırım altındaki bir ‘gölge gemi’ olduğu için bu gemiye el koyma izni talep etti ve izin verildi
Ayrıca Leavitt, söz konusu petrole el konulacağını bildirdi:
Gemi bir ABD limanına gidecek ve petrole el konulacak. Ancak, bu petrolün ele geçirilmesi için yasal bir süreç var ve bu yasal süreç izlenecek