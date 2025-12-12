Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-ve-kambocya-catismalarin-ardindan-ateskesi-yenilemeyi-kabul-etti-1101762877.html
Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti
Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti
Sputnik Türkiye
Tayland ve Kamboçya, günlerdir süren kanlı sınır çatışmalarının ardından 'tüm ateşi kesme' konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, iki liderle görüştüğünü... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T23:13+0300
2025-12-12T23:15+0300
dünya
donald trump
tayland
kamboçya
asya & pasifik
abd
abd savaş bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69bbaaa6ee52ab2f9d80b2573c001b01.jpg
ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ateşkesin yeniden başlatıldığını duyurdu.Trump paylaşımında, iki ülkenin bu akşamdan itibaren 'tüm ateşi keseceğini' ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in katkısıyla daha önce yapılan barış anlaşmasına geri döneceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-kambocya-catismasini-birkac-telefonla-cozebilirim-1101740220.html
tayland
kamboçya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7d56a4fab3d030329db5eb3502392b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, tayland, kamboçya, asya & pasifik, abd, abd savaş bakanlığı
donald trump, tayland, kamboçya, asya & pasifik, abd, abd savaş bakanlığı

Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti

23:13 12.12.2025 (güncellendi: 23:15 12.12.2025)
© AA / Valeria MongelliTayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak
Tayland ile Kamboçya, barış görüşmelerini Malezya'da yapacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AA / Valeria Mongelli
Abone ol
Tayland ve Kamboçya, günlerdir süren kanlı sınır çatışmalarının ardından 'tüm ateşi kesme' konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, iki liderle görüştüğünü duyurdu. Ancak taraflardan henüz bir doğrulama gelmedi.
ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ateşkesin yeniden başlatıldığını duyurdu.
Trump paylaşımında, iki ülkenin bu akşamdan itibaren 'tüm ateşi keseceğini' ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in katkısıyla daha önce yapılan barış anlaşmasına geri döneceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
Trump: Tayland-Kamboçya çatışmasını birkaç telefonla çözebilirim
12:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала