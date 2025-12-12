https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-ve-kambocya-catismalarin-ardindan-ateskesi-yenilemeyi-kabul-etti-1101762877.html

Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti

Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti

Tayland ve Kamboçya, günlerdir süren kanlı sınır çatışmalarının ardından 'tüm ateşi kesme' konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, iki liderle görüştüğünü... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ateşkesin yeniden başlatıldığını duyurdu.Trump paylaşımında, iki ülkenin bu akşamdan itibaren 'tüm ateşi keseceğini' ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in katkısıyla daha önce yapılan barış anlaşmasına geri döneceğini belirtti.

