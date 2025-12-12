https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-ve-kambocya-catismalarin-ardindan-ateskesi-yenilemeyi-kabul-etti-1101762877.html
Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti
Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti
Sputnik Türkiye
Tayland ve Kamboçya, günlerdir süren kanlı sınır çatışmalarının ardından 'tüm ateşi kesme' konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, iki liderle görüştüğünü... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T23:13+0300
2025-12-12T23:13+0300
2025-12-12T23:15+0300
dünya
donald trump
tayland
kamboçya
asya & pasifik
abd
abd savaş bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69bbaaa6ee52ab2f9d80b2573c001b01.jpg
ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ateşkesin yeniden başlatıldığını duyurdu.Trump paylaşımında, iki ülkenin bu akşamdan itibaren 'tüm ateşi keseceğini' ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in katkısıyla daha önce yapılan barış anlaşmasına geri döneceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-tayland-kambocya-catismasini-birkac-telefonla-cozebilirim-1101740220.html
tayland
kamboçya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098172519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7d56a4fab3d030329db5eb3502392b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, tayland, kamboçya, asya & pasifik, abd, abd savaş bakanlığı
donald trump, tayland, kamboçya, asya & pasifik, abd, abd savaş bakanlığı
Trump: Tayland ve Kamboçya çatışmaların ardından ateşkesi yenilemeyi kabul etti
23:13 12.12.2025 (güncellendi: 23:15 12.12.2025)
Tayland ve Kamboçya, günlerdir süren kanlı sınır çatışmalarının ardından 'tüm ateşi kesme' konusunda uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, iki liderle görüştüğünü duyurdu. Ancak taraflardan henüz bir doğrulama gelmedi.
ABD Başkanı Trump, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet'le yaptığı telefon görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından ateşkesin yeniden başlatıldığını duyurdu.
Trump paylaşımında, iki ülkenin bu akşamdan itibaren 'tüm ateşi keseceğini' ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in katkısıyla daha önce yapılan barış anlaşmasına geri döneceğini belirtti.