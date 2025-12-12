Tayland Başbakanı, parlamentoyu feshetti: Erken seçim süreci başladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/tayland-basbakani-parlamentoyu-feshetti-erken-secim-sureci-basladi-1101736359.html
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, siyasi takvimi öne çeken kritik kararını açıkladı. Kral Maha Vajiralongkorn’ın onayının Kraliyet Gazetesi’nde yayımlanmasının ardından Temsilciler Meclisi resmen feshedildi ve ülkede erken seçim süreci başladı.
Karara göre, Tayland'da seçimlerin 45 ila 60 gün içinde yapılması gerekiyor. Bu süreçte Anutin, yetkileri kısıtlı olan geçici hükümetin başbakanı olarak görevini sürdürecek ve yeni bütçe gibi kapsamlı kararların altına imza atamayacak.
'İktidarı halka geri vermek istiyorum'
Anutin, fesih kararının sinyalini dün sosyal medya paylaşımıyla vermişti. Başbakanın “Ben iktidarı halka geri vermek istiyorum” mesajı, erken seçim hamlesinin ilk işareti olarak yorumlandı.
Kamboçya sınırındaki çatışmalar gerilimi artırdı
Parlamentonun feshedilmesi, Tayland'ın komşusu Kamboçya ile yaşadığı sınır gerilimi sırasında gerçekleşti. Sınır hattı boyunca 817 kilometrelik bölgede süregelen toprak anlaşmazlığı, mayıs ve temmuz aylarında çatışmalara yol açmıştı. Son gerilimde iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.
Taraflar ekim ayında Kuala Lumpur'daki ASEAN Zirvesi'nde 'barış anlaşması' imzalamıştı.
Anutin: Karar bizim elimizde
Tayland basınına göre Anutin, düzenlediği basın toplantısında bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Kamboçya sınırındaki çatışmalar konusunda görüşeceğini açıkladı.
Ancak Anutin, dış temaslara rağmen karar sürecinin Tayland’ın egemenliğinde olduğunu belirterek, “Görüşme yapılacak ama çatışmalarla ilgili karar Tayland’ın elindedir" ifadelerini kullandı.