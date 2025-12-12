Motorine indirim geliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/motorine-yuzde-4e-yakin-indirim-geliyor-1101734365.html

Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Benzinden indirim var mı?Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.Motorine indirimCumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.40 TLMotorin litre fiyatı: 55.08 TLLPG litre fiyatı: 28.51 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.25 TLMotorin litre fiyatı: 54.93 TLLPG litre fiyatı: 27.88 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.26 TLMotorin litre fiyatı: 56.11 TLLPG litre fiyatı: 28.40 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.60 TLMotorin litre fiyatı: 56.45 TLLPG litre fiyatı: 28.33 TL

