https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/motorine-yuzde-4e-yakin-indirim-geliyor-1101734365.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T09:15+0300
2025-12-12T09:15+0300
2025-12-12T09:24+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Benzinden indirim var mı?Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.Motorine indirimCumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.40 TLMotorin litre fiyatı: 55.08 TLLPG litre fiyatı: 28.51 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.25 TLMotorin litre fiyatı: 54.93 TLLPG litre fiyatı: 27.88 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.26 TLMotorin litre fiyatı: 56.11 TLLPG litre fiyatı: 28.40 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.60 TLMotorin litre fiyatı: 56.45 TLLPG litre fiyatı: 28.33 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/benzin-ve-motorine-indirim-geldi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101372908.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorine indirim, benzin fiyat, motorin fiyatları,
motorine indirim, benzin fiyat, motorin fiyatları,
Motorine indirim geliyor
09:15 12.12.2025 (güncellendi: 09:24 12.12.2025)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim bekleniyor.
Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor.
Benzinden indirim var mı?
Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.
Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.
İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.
İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL