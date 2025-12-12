Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/motorine-yuzde-4e-yakin-indirim-geliyor-1101734365.html
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T09:15+0300
2025-12-12T09:24+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e703f7d39baae5203b9e5d8abe5ff68.jpg
Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Benzinden indirim var mı?Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.Motorine indirimCumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.40 TLMotorin litre fiyatı: 55.08 TLLPG litre fiyatı: 28.51 TLİstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 54.25 TLMotorin litre fiyatı: 54.93 TLLPG litre fiyatı: 27.88 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.26 TLMotorin litre fiyatı: 56.11 TLLPG litre fiyatı: 28.40 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 55.60 TLMotorin litre fiyatı: 56.45 TLLPG litre fiyatı: 28.33 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/benzin-ve-motorine-indirim-geldi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101372908.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/16/1074820670_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e4637f95fb6abb46c63f0a5fe793cd58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
motorine indirim, benzin fiyat, motorin fiyatları,
motorine indirim, benzin fiyat, motorin fiyatları,

Motorine indirim geliyor

09:15 12.12.2025 (güncellendi: 09:24 12.12.2025)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AA
Abone ol
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 liralık indirim bekleniyor.
Yarından itibaren motorin fiyatlarında 2 liralık indirim gerçekleşmesi bekleniyor.

Benzinden indirim var mı?

Benzin fiyatları tarafında ise indirim söz konusu değil.

Motorine indirim

Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim bekleniyor.
İstanbul'da motorinin 53,10 liraya, Ankara'da 54,13 liraya, İzmir'de ise 54,47 liraya gerilemesi bekleniyor. Böylece fiyatlar yaklaşık yüzde 4'e yakın düşecek.
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
EKONOMİ
Benzin ve motorine indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti
28 Kasım, 09:28

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
LPG litre fiyatı: 28.33 TL
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала