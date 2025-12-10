https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tayland-kambocya-sinirinda-ameliyat-baslattigini-duyurdu-deniz-ve-hava-kuvvetleri-devrede-1101674410.html
Tayland, Kamboçya sınırında ameliyat başlattığını duyurdu: Deniz ve hava kuvvetleri devrede
Tayland, Kamboçya sınırında ameliyat başlattığını duyurdu: Deniz ve hava kuvvetleri devrede
Tayland, Kamboçya ile tırmanan gerilim bağlamında, deniz ve hava güçlerinin de yer aldığı geniş kapsamlı bir ameliyat başlattığını duyurdu. 10.12.2025
Tayland, Kamboçya sınırında ameliyat başlattığını duyurdu: Deniz ve hava kuvvetleri devrede
08:01 10.12.2025 (güncellendi: 08:17 10.12.2025)
Tayland, Kamboçya ile tırmanan gerilim bağlamında, deniz ve hava güçlerinin de yer aldığı geniş kapsamlı bir ameliyat başlattığını duyurdu.
Tayland Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Kamboçya sınırında, ‘Trat Prap Porapak’ (Trat düşmanı bastırıyor) adını verdiği geniş kapsamlı ameliyat başlatıldığını açıkladı.
Tayland Sınır Savunma Güçleri’nin Trat bölgesindeki karargahından yapılan açıklamada, “Tayland Deniz Kuvvetleri, Kamboçya ile çatışmaların tırmanması nedeniyle, 10 Aralık günü, kendi bölgesinde genişletilmiş ameliyat yetkisini üstlendi” ifadesi kullanıldı.
Ameliyat bölgesine HTMS Thepa savaş gemisinin gönderildiği bildirildi. Gemi mürettebatına, gece gündüz devriye ve keşif yapma emri verildiği belirtildi.
Açıklamada, “Tüm mürettebat alarma geçirildi, silahlar tamamen çalışır durumda ve olası bir tırmanma durumunda derhal kullanıma hazır hale getirildi” dendi.
Ayrıca Taylandlı balıkçılara, Kamboçya sınırı yakınında denize çıkmama uyarısı yapıldı.
Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimleri dün yeniden alevlenmişti. Ülkeler karşılıklı olarak temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasını bozmakla suçlamıştı. Tayland Hava Kuvvetleri, hava saldırıları düzenlemişti. Kamboçya medyası, iki ülke arasındaki tüm sınır boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirmişti.