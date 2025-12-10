https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/tayland-kambocya-sinirinda-ameliyat-baslattigini-duyurdu-deniz-ve-hava-kuvvetleri-devrede-1101674410.html

Tayland, Kamboçya sınırında ameliyat başlattığını duyurdu: Deniz ve hava kuvvetleri devrede

Tayland, Kamboçya sınırında ameliyat başlattığını duyurdu: Deniz ve hava kuvvetleri devrede

Sputnik Türkiye

Tayland, Kamboçya ile tırmanan gerilim bağlamında, deniz ve hava güçlerinin de yer aldığı geniş kapsamlı bir ameliyat başlattığını duyurdu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T08:01+0300

2025-12-10T08:01+0300

2025-12-10T08:17+0300

dünya

kamboçya

tayland

asya & pasifik

çatışma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101674693_0:92:1356:855_1920x0_80_0_0_4b566b2321a4c57c04077a80cfbdcc4b.jpg

Tayland Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Kamboçya sınırında, ‘Trat Prap Porapak’ (Trat düşmanı bastırıyor) adını verdiği geniş kapsamlı ameliyat başlatıldığını açıkladı.Tayland Sınır Savunma Güçleri’nin Trat bölgesindeki karargahından yapılan açıklamada, “Tayland Deniz Kuvvetleri, Kamboçya ile çatışmaların tırmanması nedeniyle, 10 Aralık günü, kendi bölgesinde genişletilmiş ameliyat yetkisini üstlendi” ifadesi kullanıldı.Ameliyat bölgesine HTMS Thepa savaş gemisinin gönderildiği bildirildi. Gemi mürettebatına, gece gündüz devriye ve keşif yapma emri verildiği belirtildi.Açıklamada, “Tüm mürettebat alarma geçirildi, silahlar tamamen çalışır durumda ve olası bir tırmanma durumunda derhal kullanıma hazır hale getirildi” dendi.Ayrıca Taylandlı balıkçılara, Kamboçya sınırı yakınında denize çıkmama uyarısı yapıldı.Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimleri dün yeniden alevlenmişti. Ülkeler karşılıklı olarak temmuz ayında imzalanan ateşkes anlaşmasını bozmakla suçlamıştı. Tayland Hava Kuvvetleri, hava saldırıları düzenlemişti. Kamboçya medyası, iki ülke arasındaki tüm sınır boyunca şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/avrupanin-endisesi-trump-kiev-ve-brukseli-barisi-engellemekle-suclayabilir-1101674096.html

kamboçya

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamboçya, tayland, asya & pasifik, çatışma