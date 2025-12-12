https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/savcilik-abdulkerim-bardakci-ile-baris-alper-yilmaz-hakkinda-inceleme-baslatti-1101731289.html

Savcılıktan 'Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz inceleme iddialarına' açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta aralarında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da bulunduğu çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Sabah gazetesinin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu oyuncuların telefonlarında yaptığı incelemelerin ardından Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlattığı öne sürüldü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde konuyla verdiği bilgide iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

