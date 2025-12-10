https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/bahis-ve-sike-sorusturmasinda-yeni-iddialar-kaleciden-illaki-gol-yerim-ben-mesaji-1101685312.html

Bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar: Kaleciden 'illaki gol yerim ben' mesajı

Bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar: Kaleciden 'illaki gol yerim ben' mesajı

10.12.2025

Futbolcu ve kulüp başkanı 20 ismin tutuklandığı bahis ve şike soruşturmasında yeni iddialar ortaya çıktı.NTV'nin haberine göre soruşturma kapsamında tutuklanan Yunus Emre Tekoğul'un, Sakaryaspor'da kaleci olduğu dönemdeki bazı telefon yazışmalarında bir arkadaşını oynayacağı bahis kuponuyla ilgili yönlendirdiği tespit edildi.'İllaki gol yerim'Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, Selim Y.'nin "Kazanır mısınız, Manisa kötü." dediği, kaleci Yunus Emre Tekoğul'un ise, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, karşılıklı gol bas garantile, illaki gol yerim ben." dediği görüldü.Diğer konuşmada ise pazarlık yapıldığı görüldü.'İyi ki kazandırdınız Yunusum'Selim Y.'nin maçın ardından "İyi kazandırdınız Yunus'um." dediği, Tekoğul'un, "Ne kadar kazandın?" sorusuna "400" yanıtını alınca "50'si benim." dediği görüldü.Ayrıca şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor karşılaşmasında "Maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı belirtildi.Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

