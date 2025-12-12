https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-dogu-natosu-olusturma-girisimlerini-kabul-edemeyiz-1101731385.html

Rusya: Doğu NATO’su oluşturma girişimlerini kabul edemeyiz

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Asya-Pasifik bölgesinde yeni güvenlik mimarisini oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Sergey Şoygu, ziyaret ettiği Laos’un başkenti Viyentiyan’da Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile görüştü.Şoygu, görüşme sırasında, “Bölgede, farklı türden yeni mimari, net olursak Doğu NATO oluşturma girişimleri bizim için kabul edilemez” ifadesini kullandı.Rusya’nın, bölgedeki ASEAN merkezli bir güvenlik mimarisi modeline bağlı olduğunu belirten Şoygu, bu modelin uzun zamandır varlığını sürdürdüğünü, verimliliğini ve etkinliğini kanıtladığını vurguladı.Şoygu, bu modelin, bölgede meydana gelen “birçok savaş ve trajik olay” deneyimine dayandığını kaydetti.

