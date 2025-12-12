https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rusya-dogu-natosu-olusturma-girisimlerini-kabul-edemeyiz-1101731385.html
Rusya: Doğu NATO’su oluşturma girişimlerini kabul edemeyiz
Rusya: Doğu NATO’su oluşturma girişimlerini kabul edemeyiz
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Asya-Pasifik bölgesinde yeni güvenlik mimarisini oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T07:38+0300
2025-12-12T07:38+0300
2025-12-12T07:43+0300
dünya
rusya
laos
sergey şoygu
thongloun sisoulith
güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean)
asya-pasifik
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101731131_0:0:2032:1143_1920x0_80_0_0_54c53155798cf0e9e53a008b82760787.jpg
Rusya Güvenlik Konseyi Sergey Şoygu, ziyaret ettiği Laos’un başkenti Viyentiyan’da Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile görüştü.Şoygu, görüşme sırasında, “Bölgede, farklı türden yeni mimari, net olursak Doğu NATO oluşturma girişimleri bizim için kabul edilemez” ifadesini kullandı.Rusya’nın, bölgedeki ASEAN merkezli bir güvenlik mimarisi modeline bağlı olduğunu belirten Şoygu, bu modelin uzun zamandır varlığını sürdürdüğünü, verimliliğini ve etkinliğini kanıtladığını vurguladı.Şoygu, bu modelin, bölgede meydana gelen “birçok savaş ve trajik olay” deneyimine dayandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/trump-zelenskiyi-abdnin-ukrayna-planini-desteklemeyi-reddetmekle-sucladi-1101729900.html
rusya
laos
asya-pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101731131_15:0:1926:1433_1920x0_80_0_0_07b34da0a1b8f2350fb8f02408f35f85.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, laos, sergey şoygu, thongloun sisoulith, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), asya-pasifik, nato
rusya, laos, sergey şoygu, thongloun sisoulith, güneydoğu asya ülkeleri birliği (asean), asya-pasifik, nato
Rusya: Doğu NATO’su oluşturma girişimlerini kabul edemeyiz
07:38 12.12.2025 (güncellendi: 07:43 12.12.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Asya-Pasifik bölgesinde yeni güvenlik mimarisini oluşturma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sergey Şoygu, ziyaret ettiği Laos’un başkenti Viyentiyan’da Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith ile görüştü.
Şoygu, görüşme sırasında, “Bölgede, farklı türden yeni mimari, net olursak Doğu NATO oluşturma girişimleri bizim için kabul edilemez” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, bölgedeki ASEAN merkezli bir güvenlik mimarisi modeline bağlı olduğunu belirten Şoygu, bu modelin uzun zamandır varlığını sürdürdüğünü, verimliliğini ve etkinliğini kanıtladığını vurguladı.
Şoygu, bu modelin, bölgede meydana gelen “birçok savaş ve trajik olay” deneyimine dayandığını kaydetti.