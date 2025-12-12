https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rus-uzman-korotcenko-severskin-alinmasi-buyuk-siyasi-oneme-sahip-1101755227.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Seversk yerleşim biriminin kontrolünün Rus ordusuna geçmesinin büyük siyasi önem taşıdığını söyleyen Korotçenko, Ukrayna... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Seversk’in Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.Seversk'in Rusya’nın kontrolüne geçmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı etrafındaki gelişen uluslararası durum bağlamında büyük siyasi öneme sahip olduğunu kaydeden Korotçenko, “İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın Trump'ın planının uygulanmasını aktif olarak engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bu durum Beyaz Saray'dan olumsuz bir tepkiye yol açtı bile” diye anımsattı.Bu koşullarda, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirmesinin, uluslararası durumu etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Halihazırda Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğuna dikkat çeken Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

