12.12.2025
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Seversk’in Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.Seversk'in Rusya’nın kontrolüne geçmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı etrafındaki gelişen uluslararası durum bağlamında büyük siyasi öneme sahip olduğunu kaydeden Korotçenko, “İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın Trump'ın planının uygulanmasını aktif olarak engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bu durum Beyaz Saray'dan olumsuz bir tepkiye yol açtı bile” diye anımsattı.Bu koşullarda, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirmesinin, uluslararası durumu etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Halihazırda Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğuna dikkat çeken Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
rusya
ukrayna
Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Seversk yerleşim biriminin kontrolünün Rus ordusuna geçmesinin büyük siyasi önem taşıdığını söyleyen Korotçenko, Ukrayna sorununun diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının imkansız hale gelmesi durumunda Rusya’nın hedeflerine askeri yollarla ulaşacağını kaydetti.
Rus askeri uzman, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Seversk’in Rus ordusunun kontrolüne geçmesini değerlendirdi.
Seversk'in Rusya’nın kontrolüne geçmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı etrafındaki gelişen uluslararası durum bağlamında büyük siyasi öneme sahip olduğunu kaydeden Korotçenko, “İngiltere, Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın Trump'ın planının uygulanmasını aktif olarak engellemeye çalıştığını görüyoruz. Bu durum Beyaz Saray'dan olumsuz bir tepkiye yol açtı bile” diye anımsattı.
Bu koşullarda, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamındaki görevleri başarıyla yerine getirmesinin, uluslararası durumu etkileyen önemli bir faktör olduğunu söyleyen uzman, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Rusya'nın hem düşmanları hem de dostları için silahlı kuvvetlerimizin askeri operasyonları başarıyla yürüttüğü apaçık ortada. Tekrar ediyorum, siyasi açıdan bakıldığında, Başkomutan sıfatıyla Başkan Putin'in raporları bizzat dinlemesi ve Rus birliklerinin eylemlerine ilişkin uygun bir değerlendirme yapması çok önemlidir.
Halihazırda Rus ordusunun tüm cephe hattı boyunca stratejik inisiyatifi elinde bulundurduğuna dikkat çeken Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
İlerliyoruz, belirli durumlarda, belirli muharebe bölgelerinde karşılaşılan zorlukların üstesinden geliyoruz ve üstünlüğümüzü ve kararlılığımızı teyit ediyoruz. Kiev ve Avrupa'nın duruşları yüzünden çatışmayı diplomatik yollarla sona erdirmek imkansız hale gelirse, özel askeri harekat hedeflerine askeri yollarla ulaşacağız.