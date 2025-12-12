Rus askeri uzman: Seversk’in kurtarılması, Slavyansk ve Kramatorsk için yeni aşamanın başlangıcı

Eğer Ukrayna komuta kademesi Seversk’teki birlikleri zamanında çekmiş olsaydı, Slavyansk ve Kramatorsk’taki savunmayı tahkim edebilirdi. Ama böyle bir karar verilmedi. Zelenskiy ve çevresi geri çekilme emri vermiyor. Onlar askerlerine 'son Ukraynalıya kadar direnin' diyor. Nitekim olan da bu.