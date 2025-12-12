https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/rus-askeri-uzman-severskin-kurtarilmasi-slavyansk-ve-kramatorsk-icin-yeni-asamanin-baslangici-1101727336.html
Rus askeri uzman: Seversk’in kurtarılması, Slavyansk ve Kramatorsk için yeni aşamanın başlangıcı
12.12.2025
2025-12-12T01:27+0300
2025-12-12T01:27+0300
2025-12-12T01:27+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/15/1055751920_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_16bcf3e367466a8da86651107accb337.jpg
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Seversk kentinin Rus birliklerinin kontrolüne geçmesini, çatışmanın doğu cephesinde yeni bir aşamanın başlangıcı olarak nitelendirdi.Leonkov, Ukrayna ordusunun Seversk garnizonunu zamanında geri çekmediğini belirterek, şöyle devam etti:Uzman, Ukrayna medyasının Seversk’in kaybını halktan gizlemeye çalıştığını vurgulayarak, "Ukrayna propaganda mekanizması Seversk’in kaybını gizliyor, 'kent hala savunuluyor' söylemini sürdürüyor. Ancak gerçekler ortada. Kent artık kurtarıldı, şimdi mayın temizliği operasyonları yapılacak; sivillerin tahliyesi başlayacak ve temas hattı batıya doğru kayacak" ifadelerini kullandı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/15/1055751920_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c275e15f5610720e7fa307e2dca28d68.jpg
Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Seversk kentinin Rus birliklerinin kontrolüne geçmesini, çatışmanın doğu cephesinde yeni bir aşamanın başlangıcı olarak nitelendirdi.
Seversk’in kontrol altına alınması, Slavyansk ve Kramatorsk yönünde ilerleme perspektifi açıyor. Bu şehirlerin doğu kesimlerinde artık Ukrayna güçleri açısından ciddi sorunlar oluşmuş durumda. Slavyansk’ın kuzeyinden Krasniy Liman, güneyinden ise Konstantinovka ve Drujkovka yönlerinden kıskaca alınma süreci başladı. Şimdi bu iki şehrin Ukrayna askerlerinden temizlenmesi sürecinde yeni bir safhaya giriyoruz.
Leonkov, Ukrayna ordusunun Seversk garnizonunu zamanında geri çekmediğini belirterek, şöyle devam etti:
Eğer Ukrayna komuta kademesi Seversk’teki birlikleri zamanında çekmiş olsaydı, Slavyansk ve Kramatorsk’taki savunmayı tahkim edebilirdi. Ama böyle bir karar verilmedi. Zelenskiy ve çevresi geri çekilme emri vermiyor. Onlar askerlerine 'son Ukraynalıya kadar direnin' diyor. Nitekim olan da bu.
Uzman, Ukrayna medyasının Seversk’in kaybını halktan gizlemeye çalıştığını vurgulayarak, "Ukrayna propaganda mekanizması Seversk’in kaybını gizliyor, 'kent hala savunuluyor' söylemini sürdürüyor. Ancak gerçekler ortada. Kent artık kurtarıldı, şimdi mayın temizliği operasyonları yapılacak; sivillerin tahliyesi başlayacak ve temas hattı batıya doğru kayacak" ifadelerini kullandı.