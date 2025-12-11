Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanı Belousov'dan Seversk'in kurtarılması dolayısıyla askerlere tebrik
Rusya Savunma Bakanı Belousov'dan Seversk’in kurtarılması dolayısıyla askerlere tebrik
Rusya Savunma Bakanı Belousov'dan Seversk’in kurtarılması dolayısıyla askerlere tebrik
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bulunan Seversk yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçmesi dolayısıyla Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri kutladığı belirtildi.Açıklamada, “Belousov, özellikle 6. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Lisiçansk Kazak Tugayı ile 123. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Tugayı personelini ve komutanlarını resmi olarak tebrik etti” ifadelerine yer verildi.Seversk’in kurtarıldığı bilgisi daha önce, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulan resmi raporla duyurulmuştu.
21:03 11.12.2025
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde yer alan Seversk'in kurtarılması dolayısıyla Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri ve komutanları tebrik etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bulunan Seversk yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçmesi dolayısıyla Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri kutladığı belirtildi.
Açıklamada, “Belousov, özellikle 6. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Lisiçansk Kazak Tugayı ile 123. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Tugayı personelini ve komutanlarını resmi olarak tebrik etti” ifadelerine yer verildi.
Seversk’in kurtarıldığı bilgisi daha önce, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulan resmi raporla duyurulmuştu.
