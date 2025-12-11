https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/rusya-savunma-bakani-belousovdan-severskin-kurtarilmasi-dolayisiyla-askerlere-tebrik-1101723288.html
Rusya Savunma Bakanı Belousov'dan Seversk'in kurtarılması dolayısıyla askerlere tebrik
Rusya Savunma Bakanı Belousov'dan Seversk’in kurtarılması dolayısıyla askerlere tebrik
11.12.2025
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Andrey Belousov’un Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) bulunan Seversk yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçmesi dolayısıyla Güney Askeri Grubuna bağlı birlikleri kutladığı belirtildi.Açıklamada, “Belousov, özellikle 6. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Lisiçansk Kazak Tugayı ile 123. Ayrı Muhafız Motorize Tüfek Tugayı personelini ve komutanlarını resmi olarak tebrik etti” ifadelerine yer verildi.Seversk’in kurtarıldığı bilgisi daha önce, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sunulan resmi raporla duyurulmuştu.
