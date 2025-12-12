Türkiye
Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid Aşkabat’ta görüştü
Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid Aşkabat’ta görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, Aşkabat’ta gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgesel ve küresel istikrara... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T22:09+0300
2025-12-12T22:09+0300
Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid güvenlik ve istikrara yönelik artan tehditler karşısında ortak hareket etme kararı aldı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı, özellikle bölgedeki hızlı değişimlere ve güvenlik risklerine dikkat çekildiği belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, bölgedeki hızlı gelişmeler ve güvenlik ile istikrara yönelik tehditler bağlamında, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Uluslararası barış ve istikrarı korumak amacıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için istişarelere ve ortak koordinasyona devam edilmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.
22:09 12.12.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, Aşkabat’ta gerçekleştirdikleri görüşmede, bölgesel ve küresel istikrara yönelik artan tehditlere karşı koordinasyon içinde hareket etme ve ortak istişareleri sürdürme konusunda anlaştı.
Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid güvenlik ve istikrara yönelik artan tehditler karşısında ortak hareket etme kararı aldı.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı, özellikle bölgedeki hızlı değişimlere ve güvenlik risklerine dikkat çekildiği belirtildi.
Açıklamada, “Görüşmede, bölgedeki hızlı gelişmeler ve güvenlik ile istikrara yönelik tehditler bağlamında, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Uluslararası barış ve istikrarı korumak amacıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için istişarelere ve ortak koordinasyona devam edilmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.
putin erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
DÜNYA
Putin ve Erdoğan Türkmenistan'da görüştü: 'Avrupalıların Rus varlıklarına el koyma girişimleri konuşuldu'
13:15
