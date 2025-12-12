https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/putin-ve-irak-cumhurbaskani-resid-askabatta-gorustu-1101761492.html

Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid Aşkabat’ta görüştü

Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid Aşkabat'ta görüştü

12.12.2025

Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid güvenlik ve istikrara yönelik artan tehditler karşısında ortak hareket etme kararı aldı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, liderlerin görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı, özellikle bölgedeki hızlı değişimlere ve güvenlik risklerine dikkat çekildiği belirtildi.Açıklamada, “Görüşmede, bölgedeki hızlı gelişmeler ve güvenlik ile istikrara yönelik tehditler bağlamında, son bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Uluslararası barış ve istikrarı korumak amacıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için istişarelere ve ortak koordinasyona devam edilmesine karar verildi” ifadelerine yer verildi.

