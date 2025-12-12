Prof. Dr. Sambur: Erdoğan-Putin görüşmesi ekonomik yaptırımların çözüm getirmeyeceğine dair bir cevap

Erdoğan ve Putin arasında uzun bir süredir devam eden iyi ilişkiler var. İki yakın dost gibi görüşüyorlar. Neredeyse aralarında formel diplomatik prosedürlerin tamamını aşarak bir araya geliyorlar. Yani her şeyden önce Erdoğan ve Putin birbirini çok iyi tanıyor. Bu görüşmeye baktığımız zaman, Suriye olgusunun Erdoğan–Putin ilişkisine zarar vermediği anlaşılıyor. Bu önemli bir sonuç. İkinci önemli sonuç, Putin’in Türkiye’nin Ukrayna krizindeki rolüne değer atfetmesi. Üçüncü önemli sonuç ise her iki lider için esas olanın ekonomi olması. Yani Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rus ekonomik varlıklarına el koyma girişiminin, uluslararası ekonomik sistemde açacağı sonuçlardan dolayı hem Rusya'nın hem de diğer ülkelerin etkileneceğine ilişkin Türkiye’nin bir endişesi var. Bu görüşmeyi, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik bu tür ekonomik yaptırımların çözüm getirmeyeceğine dair bir cevap olarak okumak mümkün.