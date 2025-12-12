https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/prof-dr-sambur-erdogan-putin-gorusmesi-ekonomik-yaptirimlarin-cozum-getirmeyecegine-dair-bir-cevap-1101754717.html
Prof. Dr. Sambur: Erdoğan-Putin görüşmesi ekonomik yaptırımların çözüm getirmeyeceğine dair bir cevap
Prof. Dr. Sambur: Erdoğan-Putin görüşmesi ekonomik yaptırımların çözüm getirmeyeceğine dair bir cevap
Vladimir Putin ve Tayyip Erdoğan Türkmenistan'da bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde ne vardı? Prof. Sambur Sputnik Türkiye'ye yorumladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.İki lider arasındaki 40 dakika süren istişarelere ilişkin değerlendirme yapan Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye’nin endişesi Rusya ile ortak’Prof. Dr. Sambur her iki ülkenin de uluslararası bir ekonomik krizi istemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan’da bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde gündem Rus varlıklarına yönelik yaptırımlar ve Ukrayna oldu. Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur görüşmeyi Sputnik Türkiye'ye yorumladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider arasındaki 40 dakika süren istişarelere ilişkin değerlendirme yapan Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan ve Putin arasında uzun bir süredir devam eden iyi ilişkiler var. İki yakın dost gibi görüşüyorlar. Neredeyse aralarında formel diplomatik prosedürlerin tamamını aşarak bir araya geliyorlar. Yani her şeyden önce Erdoğan ve Putin birbirini çok iyi tanıyor. Bu görüşmeye baktığımız zaman, Suriye olgusunun Erdoğan–Putin ilişkisine zarar vermediği anlaşılıyor. Bu önemli bir sonuç. İkinci önemli sonuç, Putin’in Türkiye’nin Ukrayna krizindeki rolüne değer atfetmesi. Üçüncü önemli sonuç ise her iki lider için esas olanın ekonomi olması. Yani Ukrayna krizi gerekçe gösterilerek Rus ekonomik varlıklarına el koyma girişiminin, uluslararası ekonomik sistemde açacağı sonuçlardan dolayı hem Rusya'nın hem de diğer ülkelerin etkileneceğine ilişkin Türkiye’nin bir endişesi var. Bu görüşmeyi, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik bu tür ekonomik yaptırımların çözüm getirmeyeceğine dair bir cevap olarak okumak mümkün.
‘Türkiye’nin endişesi Rusya ile ortak’
Prof. Dr. Sambur her iki ülkenin de uluslararası bir ekonomik krizi istemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
Türkiye, Ukrayna sorununun çözümü için Rusya'nın ekonomik varlıklarına el koymanın çözüme hiçbir katkı sağlamayacağını; bilakis ülkelerin ekonomik çıkarlarını zayıflatacağından dolayı Ukrayna krizini küresel bir ekonomik krize dönüştürme potansiyeli taşıdığını ifade ediyor. Bence Türkiye’nin, Rusya ile birlikte küresel düzeyde böyle bir ekonomik kriz ihtimaline ilişkin ortak bir endişe taşıması ve bunun güçlü biçimde mesaj olarak verilmesi, bu görüşmenin en önemli sonucu olarak değerlendirilebilir.