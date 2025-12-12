https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/peskovdan-zelenskiynin-secim-icin-ateskes-talebine-yanit-bu-bir-oyalama-gercek-baris-gerekli-1101758434.html
Peskov'dan Zelenskiy'nin seçim için ateşkes talebine yanıt: Bu bir oyalama, gerçek barış gerekli
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’nin 'seçim yapılabilmesi için ateşkes gerektiği' yönündeki açıklamasını Rus televizyonu 'Pervıy Kanal'a değerlendirdi.Peskov, “Eğer bu öneri, sadece Ukrayna’nın bir nefes alması ya da cephede geçici bir mola kazanması amacıyla dile getiriliyorsa, bunun işe yaramayacağını açıkça belirtmek gerekir” dedi.Peskov, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan şeyin güvenilir teminatlarla desteklenmiş bir barış olduğunu vurgulayarak, "Gerekli olan şey; herkes tarafından anlaşılabilir, güvenilir teminatlarla desteklenmiş, kalıcı ve garanti altına alınmış uzun vadeli bir barıştır. Bizim istediğimiz budur" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, demokratik seçimlerin ancak güvenlik koşullarının sağlanması halinde mümkün olabileceğini ve bu nedenle geçici de olsa bir ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Zelenskiy’nin 'seçim yapılabilmesi için ateşkes gerektiği' yönündeki açıklamasını Rus televizyonu 'Pervıy Kanal'a değerlendirdi.
Peskov, “Eğer bu öneri, sadece Ukrayna’nın bir nefes alması ya da cephede geçici bir mola kazanması amacıyla dile getiriliyorsa, bunun işe yaramayacağını açıkça belirtmek gerekir” dedi.
Peskov, Ukrayna'da ihtiyaç duyulan şeyin güvenilir teminatlarla desteklenmiş bir barış olduğunu vurgulayarak, "Gerekli olan şey; herkes tarafından anlaşılabilir, güvenilir teminatlarla desteklenmiş, kalıcı ve garanti altına alınmış uzun vadeli bir barıştır. Bizim istediğimiz budur" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, kısa süre önce yaptığı bir açıklamada, demokratik seçimlerin ancak güvenlik koşullarının sağlanması halinde mümkün olabileceğini ve bu nedenle geçici de olsa bir ateşkese ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.