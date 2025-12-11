Zelenskiy, ABD barış planı kapsamında DHC'den asker çekmeyi reddetti

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Vladimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden (DHC) asker çekmeyi kabul etmediklerini belirtti.
Ukrinform’un aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin önerdiği barış planı kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) asker çekmeyi kabul etmediklerini söyledi. Zelenskiy’nin itiraz ettiği iki ana konu DHC’deki topraklar ve Zaporojye Nükleer Santrali.Zelenskiy, “İki temel başlıkta görüş birliği yok: bunlardan biri Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları, diğeri ise Zaporojye Nükleer Güç Santrali. Bu iki başlığın müzakeresi sürüyor” ifadelerini kullandı.Seçim için ateşkes şartDonald Trump’ın “seçimsiz diktatör” olarak nitelendirdiği Zelenskiy, ‘İstekliler Koalisyon’u ülkelerinin liderleriyle çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, devam eden çatışmalar sırasında seçim düzenlemenin mümkün olmadığını söyledi.Zelenskiy, “Seçim yapmayı deneyebiliriz. Ancak seçimleri mümkün kılmak için bir güvenlik bileşeni olmalı. Amerika bu konuda yardımcı olabilir. Eğer şimdi seçim yapılması gerçekten gerekliyse, en azından seçim süreci boyunca ateşkes olmalı” dedi.ABD yönetimi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik bir plan üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Kremlin ise, Rusya’nın müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini ve Anchorage platformunda tartışmaları sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Affinity Partners şirketinin kurucusu ve aynı zamanda ABD Başkanının damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Amerikalı temsilcilerin Rusya ziyareti, ABD’nin Ukrayna için önerdiği barış planının istişare süreciyle bağlantılıydı.Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.
Zelenskiy, ABD barış planı kapsamında DHC'den asker çekmeyi reddetti

23:03 11.12.2025 (güncellendi: 23:41 11.12.2025)
Vladimir Zelenskiy, ABD’nin önerdiği barış planı kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) asker çekmeyi kabul etmediklerini belirtti.
Ukrinform’un aktardığına göre, Vladimir Zelenskiy gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin önerdiği barış planı kapsamında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (DHC) asker çekmeyi kabul etmediklerini söyledi. Zelenskiy’nin itiraz ettiği iki ana konu DHC’deki topraklar ve Zaporojye Nükleer Santrali.
Zelenskiy, “İki temel başlıkta görüş birliği yok: bunlardan biri Donetsk Halk Cumhuriyeti toprakları, diğeri ise Zaporojye Nükleer Güç Santrali. Bu iki başlığın müzakeresi sürüyor” ifadelerini kullandı.

Seçim için ateşkes şart

Donald Trump’ın “seçimsiz diktatör” olarak nitelendirdiği Zelenskiy, ‘İstekliler Koalisyon’u ülkelerinin liderleriyle çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, devam eden çatışmalar sırasında seçim düzenlemenin mümkün olmadığını söyledi.
Zelenskiy, “Seçim yapmayı deneyebiliriz. Ancak seçimleri mümkün kılmak için bir güvenlik bileşeni olmalı. Amerika bu konuda yardımcı olabilir. Eğer şimdi seçim yapılması gerçekten gerekliyse, en azından seçim süreci boyunca ateşkes olmalı” dedi.
ABD yönetimi, Ukrayna’daki krizin çözümüne yönelik bir plan üzerinde çalıştığını daha önce açıklamıştı. Kremlin ise, Rusya’nın müzakerelere açık kalmaya devam ettiğini ve Anchorage platformunda tartışmaları sürdürmeye hazır olduğunu duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık’ta Kremlin’de ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Affinity Partners şirketinin kurucusu ve aynı zamanda ABD Başkanının damadı Jared Kushner’i kabul etmişti. Amerikalı temsilcilerin Rusya ziyareti, ABD’nin Ukrayna için önerdiği barış planının istişare süreciyle bağlantılıydı.
Putin, Amerikan tarafı hazırladığı barış planındaki 27 maddeyi dört ayrı başlık altında gruplandırarak her paketin ayrı ayrı müzakere edilmesini önerdiğini belirtmişti.
