Mustafa Bildircin: TBMM'deki cinsel istismar skandalının boyutu çok büyük; failler artabilir
Mustafa Bildircin: TBMM'deki cinsel istismar skandalının boyutu çok büyük; failler artabilir
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu BirGün Muhabiri Mustafa Bildircin oldu. 12.12.2025
BirGün Muhabiri Mustafa Bildircin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştığı sırada cinsel istismar ve tacize maruz bırakılan kız çocukları hakkındaki haberinin detaylarını anlattı.
Mustafa Bildircin: TBMM'deki cinsel istismar skandalının boyutu çok büyük; failler artabilir
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu BirGün Muhabiri Mustafa Bildircin oldu.
BirGün Muhabiri Mustafa Bildircin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalıştığı sırada cinsel istismar ve tacize maruz bırakılan kız çocukları hakkındaki haberinin detaylarını anlattı.
Mustafa Bildircin şunları söyledi:
TBMM Başkanlığı skandalın açığa çıkmasının ardından açıklama yayınladı. 19 Kasım’da soruşturmanın başladı 12 Aralık’ta tamamlanacağını söyledi. Dün bir aşçı tutuklanmıştı bugün 4 Meclis personelinin daha gözaltına alınacağı bildirildi. Bu olayın devamında ne yazık ki daha büyük skandalların gelebileceğini düşünüyoruz. Büyük bir zaafiyet var. Savcılık titiz bir soruşturma başlattı. Fail sayısı artabilir. Yeni dönemde atılacak adımlarla kimsenin bu işlere artık cesaret edememesi gerekir ama Türkiye’nin bu anlamdaki karnesinin çok kırık olduğunu hatırlatalım. Olayı öğrendikten sonra okul öğretmenlerine söylenmiş ve öğretmenler Meclis’e gidip konuyu söylemiş. Mutfak yetkilisiyle konuşmuşlar, yönetici öğretmenlere ‘personelim böyle yapmaz buradan gidin’ demiş. Bu olayın TBMM’de yaşanması ayrı bir infial. TBMM’de staj yapan çocuklar çok sayıda milletvekili ile muhatap oluyorlar. Herhangi bir milletvekilinin bir çocuğa ben senin arkanda dururum cesaretini verememiş olduğunu görüyoruz. En tepeden en aşağıya kadar toplumsal çürümeden söz edebiliriz. Çocukları istismar eden Meclis personelini de ‘pedofili’ olarak nitelendirmek de olayı hafifletme anlamına geliyor. Bu bir hastalık değil ahlaksızlık.