Uzmanı, ABD'nin F-35 üzerinden baskı kurma girişimini değerlendirdi: Türkiye, S-400'lerden vazgeçmez

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın S-400 ve F-35 sürecine ilişkin açıklamaları yeni bir polemik yarattı. Türkiye’nin F-35’e dönebilmesi için... 11.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programına dönüş süreci hakkında yaptığı açıklamalar Ankara-Washington hattında yeni bir tartışma başlattı. Barrack’ın, Türkiye’nin F-35’e yeniden dahil olabilmesi için S-400’leri “kullanmaması ve elinde bulundurmaması” gerektiğini vurgulaması dikkat çekti. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, söz konusu açıklamayı “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmeyeceğini aktardı.ABD Büyükelçisi Barrack'tan F-35 değerlendirmesiABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programına dönüş olasılığı konusunu değerlendirdi. Barrack, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla iki ülke arasındaki temasların geldiği noktaya dair önemli açıklamalarda bulundu.Barrack paylaşımında, Washington’ın Türkiye ile F-35 sürecine ilişkin diyaloğu sürdürdüğünü ve bu görüşmelerin halen devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin envanterindeki S-400 sistemi nedeniyle bu konunun hassasiyet taşıdığını vurgulayan Barrack, Amerikan mevzuatının bu konuda net olduğunu belirterek, Türkiye’nin F-35 programına geri dönebilmesi için S-400’leri kullanmaması ve envanterinde bulundurmaması gerektiğini hatırlattı.Büyükelçi ayrıca, görüşmelerdeki ilerlemenin sadece teknik koşullara dayanmadığını, aynı zamanda siyasi düzeyde kurulan ilişkilerin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu iletişimin, iki ülke arasında uzun süredir görülmeyen derecede yapıcı bir atmosfer yarattığını ve bu sayede “son 10 yılın en kapsamlı ve verimli görüşmelerinin” yapılabildiğini söyledi.‘Barrack'ın açıklaması kabul edilecek bir husus değil’Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmeyeceğinin altını çizerken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerini şu sözlerle değerlendirdi:

