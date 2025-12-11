Uzmanı, ABD'nin F-35 üzerinden baskı kurma girişimini değerlendirdi: Türkiye, S-400'lerden vazgeçmez

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/uzmani-abdnin-f-35-uzerinden-baski-kurma-girisimini-degerlenirdi-turkiye-s-400lerden-vazgecmez-1101714976.html
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programına dönüş süreci hakkında yaptığı açıklamalar Ankara-Washington hattında yeni bir tartışma başlattı. Barrack’ın, Türkiye’nin F-35’e yeniden dahil olabilmesi için S-400’leri “kullanmaması ve elinde bulundurmaması” gerektiğini vurgulaması dikkat çekti. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, söz konusu açıklamayı “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmeyeceğini aktardı.ABD Büyükelçisi Barrack'tan F-35 değerlendirmesiABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programına dönüş olasılığı konusunu değerlendirdi. Barrack, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla iki ülke arasındaki temasların geldiği noktaya dair önemli açıklamalarda bulundu.Barrack paylaşımında, Washington’ın Türkiye ile F-35 sürecine ilişkin diyaloğu sürdürdüğünü ve bu görüşmelerin halen devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin envanterindeki S-400 sistemi nedeniyle bu konunun hassasiyet taşıdığını vurgulayan Barrack, Amerikan mevzuatının bu konuda net olduğunu belirterek, Türkiye’nin F-35 programına geri dönebilmesi için S-400’leri kullanmaması ve envanterinde bulundurmaması gerektiğini hatırlattı.Büyükelçi ayrıca, görüşmelerdeki ilerlemenin sadece teknik koşullara dayanmadığını, aynı zamanda siyasi düzeyde kurulan ilişkilerin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu iletişimin, iki ülke arasında uzun süredir görülmeyen derecede yapıcı bir atmosfer yarattığını ve bu sayede “son 10 yılın en kapsamlı ve verimli görüşmelerinin” yapılabildiğini söyledi.‘Barrack'ın açıklaması kabul edilecek bir husus değil’Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmeyeceğinin altını çizerken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerini şu sözlerle değerlendirdi:
ABD Büyükelçisi Barrack'tan F-35 değerlendirmesi
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemi ve F-35 programına dönüş olasılığı konusunu değerlendirdi. Barrack, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla iki ülke arasındaki temasların geldiği noktaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
Barrack paylaşımında, Washington’ın Türkiye ile F-35 sürecine ilişkin diyaloğu sürdürdüğünü ve bu görüşmelerin halen devam ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin envanterindeki S-400 sistemi nedeniyle bu konunun hassasiyet taşıdığını vurgulayan Barrack, Amerikan mevzuatının bu konuda net olduğunu belirterek, Türkiye’nin F-35 programına geri dönebilmesi için S-400’leri kullanmaması ve envanterinde bulundurmaması gerektiğini hatırlattı.
Büyükelçi ayrıca, görüşmelerdeki ilerlemenin sadece teknik koşullara dayanmadığını, aynı zamanda siyasi düzeyde kurulan ilişkilerin de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu iletişimin, iki ülke arasında uzun süredir görülmeyen derecede yapıcı bir atmosfer yarattığını ve bu sayede “son 10 yılın en kapsamlı ve verimli görüşmelerinin” yapılabildiğini söyledi.
“ABD, Türkiye’nin F-35 programına tekrar katılma isteği ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurması hususunda Türkiye ile süregelen görüşmeler yürütmektedir. Amerikan yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık kullanmaması ve elinde bulundurmaması gerekmektedir. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yaratarak bu hususta neredeyse 10 yıldır yapılan en verimli görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlamıştır ”
‘Barrack'ın açıklaması kabul edilecek bir husus değil’
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmeyeceğinin altını çizerken ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın sözlerini şu sözlerle değerlendirdi:
“Tom Barrack, ABD yasalarına göre, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayla ilgili oldukça çok soru var. Türkiye neden S-400 aldı? Neden S-400 zorunda kaldı? Acaba siz Türkiye'ye sınır ötesinden roketlerle saldırı yapılırken Patriot Hava savunma sistemi vermediğiniz için olabilir mi? Barrack'ın açıklaması kabul edilecek bir husus değil. Türkiye kabul etmez ve MSB açıklamasında S-400'lerin envanterde olduğunu belirtti. Türkiye S-400'leri Suriye'nin kuzeyinden ülkeye yapılan roket saldırılarından korunmak amacıyla istemişti. Patriot hava savunma sistemini vermediler. Verdiklerini geri çağırdılar. Türkiye de alternatif sistemler üzerinde yoğunlaştı. Bugün hiçbir yabancı sisteme ihtiyacı kalmadı. Kendisi üretiyor. Ama NATO bahane edilerek ABD yasalarına göre S-400'lerin kullanılmaması ve bulundurulmamasını isterseniz o zaman söz konusu bu yasa Yunanistan için geçerli değil mi? Yunanistan 1997'de 2013'e kadar bulundurdu, 2013'te aktif hale getirdi ve eğitimlerinde kullanıyor.”