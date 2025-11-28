https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/benzin-ve-motorine-indirim-geldi-tabelalar-gece-yarisi-degisti-1101372908.html
Benzin ve motorine indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti
Benzin ve motorine indirim geldi: Tabelalar gece yarısı değişti
3 gün önce indirim gelen akaryakıt fiyatlarına bu kez de çifte indirim geldi. Akaryakıt istasyonlarında tabela gece yarısı değişti. İşte detaylar... 28.11.2025
Petrol fiyatlarının düşmesiyle son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar, yerini indirimlere bıraktı. Gece yarısı akaryakıta çifte indirim geldi.Peş peşe zam gelmiştiMotorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.İbre tersine döndü25 Kasım tarihinde ise zam furyası sona ermiş, motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşmüştü. Gece yarısı itibarıyla benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim geldi.Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
Petrol fiyatlarının düşmesiyle son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlar, yerini indirimlere bıraktı. Gece yarısı akaryakıta çifte indirim geldi.
Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruşluk tarihin en büyük zammı gelmişti. 7 Kasım tarihinde de motorinin litresi 2 lira 7 kuruş artarken, 15 Kasım tarihinde ise benzinin fiyatı 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da ise 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.
25 Kasım tarihinde ise zam furyası sona ermiş, motorinin litre fiyatı 2 lira 44 kuruş düşmüştü. Gece yarısı itibarıyla benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim geldi.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.