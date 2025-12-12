Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/milyonlarin-gozu-bu-toplantida-asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-sosyal-diyalogu-esas-aliyoruz-1101749669.html
Milyonların gözü bu toplantıda, asgari ücret görüşmeleri başladı: 'Sosyal diyalogu esas alıyoruz'
Milyonların gözü bu toplantıda, asgari ücret görüşmeleri başladı: 'Sosyal diyalogu esas alıyoruz'
Sputnik Türkiye
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretle ilgili görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T14:49+0300
2025-12-12T14:49+0300
ekonomi̇
asgari ücret tespit komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_86515988a8e6c132a98823e5bbe8baea.jpg
Milyonlarca kişi 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Komisyon, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.Bakan Işıkhan: Sosyal diyaloğa açığızÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Asgari ücret maratonu bugün başladı: İlk toplantı yapıldıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Bakanlık'ta bir araya geldi.Sendika temsilcileri dinlendiToplantıda, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti.Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/maraton-bugun-basliyor-asgari-ucret-icin-ilk-toplanti-bugun-hangi-olasiliklar-masada-1101735330.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101750449_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_46bdf54d80498d520a60626b5144e9c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret tespit komisyonu

Milyonların gözü bu toplantıda, asgari ücret görüşmeleri başladı: 'Sosyal diyalogu esas alıyoruz'

14:49 12.12.2025
© ÇSGBAsgari ücret görüşmeleri
Asgari ücret görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© ÇSGB
Abone ol
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretle ilgili görüşmeler başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Milyonlarca kişi 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Komisyon, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan: Sosyal diyaloğa açığız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret maratonu bugün başladı: İlk toplantı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Sendika temsilcileri dinlendi

Toplantıda, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti.
Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
EKONOMİ
Maraton bugün başlıyor: Asgari ücret için ilk toplantı bugün, hangi olasılıklar masada?
09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала