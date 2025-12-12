https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/milyonlarin-gozu-bu-toplantida-asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-sosyal-diyalogu-esas-aliyoruz-1101749669.html
Milyonların gözü bu toplantıda, asgari ücret görüşmeleri başladı: 'Sosyal diyalogu esas alıyoruz'
Milyonlarca kişi 2026 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Komisyon, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi.Bakan Işıkhan: Sosyal diyaloğa açığızÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Asgari ücret maratonu bugün başladı: İlk toplantı yapıldıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Bakanlık'ta bir araya geldi.Sendika temsilcileri dinlendiToplantıda, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi adına sendika temsilcilerinin taleplerini dinleyen Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğunu belirtti.Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini kaydeden Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
