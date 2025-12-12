https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/meteoroloji-karla-karisik-yagis-icin-saat-verdi-ankara-dahil-3-bolgedeki-illerde-etkili-olacak-1101729304.html

Meteoroloji karla karışık yağış için saat verdi: Ankara dahil 3 bölgedeki illerde etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinde kar ve... 12.12.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülüyor.

