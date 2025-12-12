Meteoroloji karla karışık yağış için saat verdi: Ankara dahil 3 bölgedeki illerde etkili olacak
© AAKarla karışık yağmur
© AA
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinde kar ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise sağanak yağış etkili olacak. Karla karışık yağış ise gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 16°C: Az bulutlu
AKDENİZ
Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 10°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
SAMSUN – 14°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Detay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 4°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS – 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA – 9°C: Çok bulutlu
VAN – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Detay: Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülüyor.
BATMAN – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 12°C: Çok bulutlu
MARDİN – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı