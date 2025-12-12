Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/meteoroloji-karla-karisik-yagis-icin-saat-verdi-ankara-dahil-3-bolgedeki-illerde-etkili-olacak-1101729304.html
Meteoroloji karla karışık yağış için saat verdi: Ankara dahil 3 bölgedeki illerde etkili olacak
Meteoroloji karla karışık yağış için saat verdi: Ankara dahil 3 bölgedeki illerde etkili olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinde kar ve... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T06:57+0300
2025-12-12T06:57+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
istanbul hava durumu
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076154141_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_743d92fa58c7125daadd89886996ae20.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.MARMARADetay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.EGEDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AKDENİZDetay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZDetay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZDetay: Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DOĞU ANADOLUDetay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDetay: Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/8-ingiliz-universitesi-fosil-yakit-endustrisiyle-iliskisini-kesti-rekor-duzeyde-ayrilis-yasaniyor-1101718670.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/09/1076154141_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b12f179e2bf7395e5e21705fe15386cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marmara hava durumu, marmara yağış tahmini, marmara sis uyarısı, ege hava durumu, ege sis ve pus tahmini, akdeniz hava raporu, akdeniz parçalı bulutlu, i̇ç anadolu hava durumu, ankara 8°c karla karışık yağmur, i̇ç anadolu çok bulutlu, batı karadeniz sağanak tahmini, batı karadeniz karla karışık yağmur, orta karadeniz sağanak, doğu karadeniz kar yağışı yüksek kesimler, doğu anadolu yağmur ve kar tahmini, doğu anadolu sis uyarısı, güneydoğu anadolu yağmur tahmini, türkiye bölgesel hava tahmini, günlük hava durumu raporu,
marmara hava durumu, marmara yağış tahmini, marmara sis uyarısı, ege hava durumu, ege sis ve pus tahmini, akdeniz hava raporu, akdeniz parçalı bulutlu, i̇ç anadolu hava durumu, ankara 8°c karla karışık yağmur, i̇ç anadolu çok bulutlu, batı karadeniz sağanak tahmini, batı karadeniz karla karışık yağmur, orta karadeniz sağanak, doğu karadeniz kar yağışı yüksek kesimler, doğu anadolu yağmur ve kar tahmini, doğu anadolu sis uyarısı, güneydoğu anadolu yağmur tahmini, türkiye bölgesel hava tahmini, günlük hava durumu raporu,

Meteoroloji karla karışık yağış için saat verdi: Ankara dahil 3 bölgedeki illerde etkili olacak

06:57 12.12.2025
© AAKarla karışık yağmur
Karla karışık yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de yağmur, Doğu Anadolu'nun iç bölgelerinde kar ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise sağanak yağış etkili olacak. Karla karışık yağış ise gece saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Aralık Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz (Çorum Haric), Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ankara, Çankırı, Yozgat ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE – 16°C: Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR – 9°C: Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 16°C: Az bulutlu

AKDENİZ

Detay: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 20°C: Parçalı ve az bulutlu
HATAY – 15°C: Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 12°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR – 8°C: Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 6°C: Parçalı ve çok bulutlu
KONYA – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU – 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Detay: Çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum hariç) aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA – 10°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE – 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
SAMSUN – 14°C: Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON – 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Detay: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM – 4°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS – 2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA – 9°C: Çok bulutlu
VAN – 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Detay: Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülüyor.
BATMAN – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR – 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP – 12°C: Çok bulutlu
MARDİN – 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Arşiv Fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
YAŞAM
8 İngiliz üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle ilişkisini kesti: Rekor düzeyde ayrılış yaşanıyor
Dün, 18:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала