Maduro: Putin, Venezüella halkına direncine duyduğu hayranlığı iletmemi istedi

12.12.2025

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Amaliwaka komününde konuşan Maduro, “Ağabeyimiz, cesur dostumuz, Başkan Vladimir Putin ile uzun bir görüşme yaptım. Bana, Venezüella halkına, katlanmak zorunda kaldığımız koşullar karşısında gösterdikleri direnç ve cesaret örneğine duyduğu hayranlığı iletmemi söyledi. Ayrıca Rusya'nın Venezüella sürecini, Başkan Maduro'yu ve Güney Amerika'da ulusal bağımsızlığı ve barışı savunma çabalarını kararlılıkla desteklediğini belirtti” ifadesini kullandı.Telefon görüşmesinde birçok konunun ele alındığını anlatan Venezüella lideri, bu konular arasında, Kasım ayında bilim, teknoloji, tarım, sağlık, sanayi ve enerji gibi alanlarda 19 yeni anlaşmanın imzalandığı üst düzey hükümetler arası komisyon toplantısının sonuçlarının da olduğunu belirtti.Daha önce Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ve Maduro’nun Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşme sırasında, Rusya liderinin Venezüella halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, artan dış baskı karşısında ulusal çıkarları ve bağımsızlığını korumayı amaçlayan hükümetin izlediği politikaya desteğini yinelediği aktarılmıştı.

