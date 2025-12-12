https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kutahyada-maden-ocaginda-zehirlenme-5-isci-kurtarildi-1101763190.html

Kütahya'da maden ocağında zehirlenme: 5 işçi kurtarıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde özel bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Gökler beldesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında üretim yapıldığı sırada açığa çıktığı değerlendirilen karbonmonoksit gazı 5 işçiyi zehirledi.Gazdan etkilenen işçiler için bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle madende mahsur kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.İşçilerden Mustafa K.’nın gazdan daha uzun süre etkilendiği ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

