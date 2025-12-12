https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kutahyada-maden-ocaginda-zehirlenme-5-isci-kurtarildi-1101763190.html
Kütahya'da maden ocağında zehirlenme: 5 işçi kurtarıldı
Kütahya'da maden ocağında zehirlenme: 5 işçi kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Kütahya’nın Gediz ilçesinde özel bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T23:36+0300
2025-12-12T23:36+0300
2025-12-12T23:36+0300
türki̇ye
maden
maden ocağı
maden faciası
maden işçileri
zehirlenme
toplu zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101763016_0:266:2048:1418_1920x0_80_0_0_08cde93f6f137041d7a31bb05cf3cf6d.jpg
Gökler beldesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında üretim yapıldığı sırada açığa çıktığı değerlendirilen karbonmonoksit gazı 5 işçiyi zehirledi.Gazdan etkilenen işçiler için bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle madende mahsur kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.İşçilerden Mustafa K.’nın gazdan daha uzun süre etkilendiği ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/sivas-divrigide-maden-gocugu-bir-isci-toprak-altinda-kaldi-1101072483.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101763016_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_07828d618d8ff65796dbae61fbef8c57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri, zehirlenme, toplu zehirlenme
maden, maden ocağı, maden faciası, maden işçileri, zehirlenme, toplu zehirlenme
Kütahya'da maden ocağında zehirlenme: 5 işçi kurtarıldı
Kütahya’nın Gediz ilçesinde özel bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Gökler beldesindeki özel bir işletmeye ait maden ocağında üretim yapıldığı sırada açığa çıktığı değerlendirilen karbonmonoksit gazı 5 işçiyi zehirledi.
Gazdan etkilenen işçiler için bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle madende mahsur kalan 5 işçi kurtarılarak ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
İşçilerden Mustafa K.’nın gazdan daha uzun süre etkilendiği ve durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.