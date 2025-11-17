https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/sivas-divrigide-maden-gocugu-bir-isci-toprak-altinda-kaldi-1101072483.html
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı
Sputnik Türkiye
Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp işçiyi... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-17T22:12+0300
2025-11-17T22:12+0300
2025-11-17T22:12+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101072309_0:181:1095:797_1920x0_80_0_0_8adb86c0aa855a6d2482898fde9567db.jpg
türki̇ye
divriği
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101072309_0:1:1095:822_1920x0_80_0_0_a106af18ab94fc2bf4458bda7cbcfc7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
divriği, sivas, sivas valiliği, sivas belediyesi, maden işçileri
divriği, sivas, sivas valiliği, sivas belediyesi, maden işçileri
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı
Ayrıntılar geliyor
Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp işçiyi kurtarmak için arama çalışmalarına başladı.