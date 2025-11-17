Türkiye
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı
Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp işçiyi... 17.11.2025, Sputnik Türkiye
Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı

22:12 17.11.2025
Ayrıntılar geliyor
Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp işçiyi kurtarmak için arama çalışmalarına başladı.
