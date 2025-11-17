Sivas Divriği’de maden göçüğü: Bir işçi toprak altında kaldı

© AA / Divriği Belediyesi Maden göçüğü © AA / Divriği Belediyesi

Ayrıntılar geliyor

Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeninde meydana gelen göçükte bir kişinin toprak altında kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kayıp işçiyi kurtarmak için arama çalışmalarına başladı.