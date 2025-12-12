https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kastamonu-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1101760418.html
Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 12.12.2025
AFAD, Karadeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntı, Kastamonu açıklarında saat 20.13’te kaydedildi. Depremin 6.07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Karadeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, Kastamonu açıklarında saat 20.13’te kaydedildi. Depremin 6.07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.