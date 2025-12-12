Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kastamonu-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1101760418.html
Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T20:30+0300
2025-12-12T20:51+0300
son depremler
kastamonu
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
AFAD, Karadeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Sarsıntı, Kastamonu açıklarında saat 20.13’te kaydedildi. Depremin 6.07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1101760501.html
kastamonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kastamonu, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
kastamonu, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

20:30 12.12.2025 (güncellendi: 20:51 12.12.2025)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Karadeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, Kastamonu açıklarında saat 20.13’te kaydedildi. Depremin 6.07 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
SON DEPREMLER
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала