Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
AFAD, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi. İlk bilgilere göre çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
20:40 12.12.2025 (güncellendi: 20:53 12.12.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi.
AFAD, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi. İlk bilgilere göre çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.