https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/akdenizde-42-buyuklugunde-deprem-1101760501.html

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T20:40+0300

2025-12-12T20:40+0300

2025-12-12T20:53+0300

son depremler

akdeniz

mersin

mersin valiliği

mersin büyükşehir belediyesi

mersin emniyet müdürlüğü

mersin limanı

deprem

deprem son dakika

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

AFAD, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi. İlk bilgilere göre çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kastamonu-aciklarinda-41-buyuklugunde-deprem-1101760418.html

akdeniz

mersin

mersin limanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akdeniz, mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi, mersin emniyet müdürlüğü, mersin limanı, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü