SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

20:40 12.12.2025 (güncellendi: 20:53 12.12.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi.
AFAD, Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntı, Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında saat 20.20 civarında kaydedildi. İlk bilgilere göre çevre yerleşimlerde hafif şekilde hissedildi.
Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
SON DEPREMLER
Kastamonu açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
20:30
