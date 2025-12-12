https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/kaliforniyada-patlama-6-yarali-evlerde-buyuk-hasar-1101728422.html

Kaliforniya’da patlama: 6 yaralı, evlerde büyük hasar

Kaliforniya'da patlama: 6 yaralı, evlerde büyük hasar

San Francisco Körfez Bölgesi’nde yer altı gaz hattının zarar görmesiyle meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. 6 kişi yaralandı, bölgede arama kurtarma... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan doğalgaz patlamasında 6 kişi yaralandı. Çevredeki birçok evde ciddi hasar meydana geldi.Alameda İtfaiyesi, San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki bir mahallede patlamanın ardından yangın çıktığını ve bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı.Yetkililer, yaralı sayısının 6 olduğunu doğrularken, olay yerinde başka etkilenen kişilerin olup olmadığını belirlemek için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.Pacific Gas & Electric Co., patlamanın sabah saatlerinde bir inşaat ekibinin yer altındaki doğal gaz hattına zarar vermesi sonucu meydana geldiğini, söz konusu ekibin şirkete bağlı olmadığını duyurdu.Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, gaz sıkışması kaynaklı patlamanın ardından yükselen alevlerin evleri sardığı ve basınç nedeniyle birçok evin camlarının kırıldığı görüldü.

