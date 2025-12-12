https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/izmirde-tirdan-kimyasal-madde-sizintisi-5-kisi-hastaneye-kaldirildi-1101727461.html

İzmir'de TIR'dan kimyasal madde sızıntısı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir depoda bulunan TIR'dan sızan kimyasal maddeden etkilenen 5 işçi hastaneye başvurdu. 12.12.2025, Sputnik Türkiye

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki antrepo sahasının yakınındaki fabrikada çalışan 5 işçi, baş dönmesi, mide bulantısı ve gözlerde kızarıklık şikayetleriyle çevredeki hastanelere başvurdu.Bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İncelemede, antrepo sahasında bulunan bir TIR'daki varilden kimyasal madde sızıntısı tespit edildi.AFAD ekiplerinin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ölçümlerinde sızan maddenin karakteristik keskin bir kokuya sahip, renksiz, oldukça uçucu ve yanıcı bir sıvı olduğu, sağlığa zararlı seviyede bulunmadığı belirlendi.Hastanelere başvuran 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

