https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/italya-basbakani-giorgia-meloni-ile-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-gorustu-1101762140.html
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmede Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’de ateşkesin güçlendirilmesi ve... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T22:18+0300
2025-12-12T22:18+0300
2025-12-12T22:18+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
giorgia meloni
donald trump
gazze
mahmud abbas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101761983_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4edc9970b99900417028d20fe6abc4f9.jpg
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının bütünüyle uygulanması bağlamında Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini ele aldı.Roma’da çeşitli temaslarda bulunan Abbas, Meloni tarafından Chigi Sarayı’nda kabul edildi.Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, iki liderin bölgedeki son durumu değerlendirdiği ve özellikle Trump’ın Barış Planı’nın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi doğrultusunda Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemini görüştükleri aktarıldı. Meloni’nin, İtalya’nın Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşasında aktif bir rol üstlenme niyetini bir kez daha vurguladığı, Abbas’ın da bu konuda tam destek verdiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Meloni’nin, iki devletli çözümü temel alan adil ve kalıcı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasında kritik kabul edilen Filistin yönetiminin reform çalışmalarına İtalya’nın desteğini teyit ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/putin-ve-irak-cumhurbaskani-resid-askabatta-gorustu-1101761492.html
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101761983_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_7a8614945e9a9ba653a33a9afd2b718c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, giorgia meloni, donald trump, gazze, mahmud abbas
ortadoğu, giorgia meloni, donald trump, gazze, mahmud abbas
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmede Trump’ın planı çerçevesinde Gazze’de ateşkesin güçlendirilmesi ve bölgesel barış sürecinin yeniden canlandırılmasını ele aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının bütünüyle uygulanması bağlamında Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini ele aldı.
Roma’da çeşitli temaslarda bulunan Abbas, Meloni tarafından Chigi Sarayı’nda kabul edildi.
Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, iki liderin bölgedeki son durumu değerlendirdiği ve özellikle Trump’ın Barış Planı’nın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi doğrultusunda Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemini görüştükleri aktarıldı.
Meloni’nin, İtalya’nın Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşasında aktif bir rol üstlenme niyetini bir kez daha vurguladığı, Abbas’ın da bu konuda tam destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Meloni’nin, iki devletli çözümü temel alan adil ve kalıcı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasında kritik kabul edilen Filistin yönetiminin reform çalışmalarına İtalya’nın desteğini teyit ettiği belirtildi.