Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının bütünüyle uygulanması bağlamında Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini ele aldı.Roma’da çeşitli temaslarda bulunan Abbas, Meloni tarafından Chigi Sarayı’nda kabul edildi.Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, iki liderin bölgedeki son durumu değerlendirdiği ve özellikle Trump’ın Barış Planı’nın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi doğrultusunda Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemini görüştükleri aktarıldı. Meloni’nin, İtalya’nın Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşasında aktif bir rol üstlenme niyetini bir kez daha vurguladığı, Abbas’ın da bu konuda tam destek verdiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Meloni’nin, iki devletli çözümü temel alan adil ve kalıcı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasında kritik kabul edilen Filistin yönetiminin reform çalışmalarına İtalya’nın desteğini teyit ettiği belirtildi.
22:18 12.12.2025
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma'daki görüşmede Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'de ateşkesin güçlendirilmesi ve bölgesel barış sürecinin yeniden canlandırılmasını ele aldı.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının bütünüyle uygulanması bağlamında Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini ele aldı.
Roma’da çeşitli temaslarda bulunan Abbas, Meloni tarafından Chigi Sarayı’nda kabul edildi.
Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, iki liderin bölgedeki son durumu değerlendirdiği ve özellikle Trump’ın Barış Planı’nın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi doğrultusunda Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemini görüştükleri aktarıldı.
Meloni’nin, İtalya’nın Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşasında aktif bir rol üstlenme niyetini bir kez daha vurguladığı, Abbas’ın da bu konuda tam destek verdiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Meloni’nin, iki devletli çözümü temel alan adil ve kalıcı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasında kritik kabul edilen Filistin yönetiminin reform çalışmalarına İtalya’nın desteğini teyit ettiği belirtildi.
