İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas görüştü

12.12.2025

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Roma’daki görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın planının bütünüyle uygulanması bağlamında Gazze’deki ateşkesin güçlendirilmesi gerektiğini ele aldı.Roma’da çeşitli temaslarda bulunan Abbas, Meloni tarafından Chigi Sarayı’nda kabul edildi.Başbakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, iki liderin bölgedeki son durumu değerlendirdiği ve özellikle Trump’ın Barış Planı’nın eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi doğrultusunda Gazze’de ateşkesin sağlamlaştırılmasının önemini görüştükleri aktarıldı. Meloni’nin, İtalya’nın Gazze’nin istikrarı ve yeniden inşasında aktif bir rol üstlenme niyetini bir kez daha vurguladığı, Abbas’ın da bu konuda tam destek verdiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca, Meloni’nin, iki devletli çözümü temel alan adil ve kalıcı bir barış sürecinin yeniden başlatılmasında kritik kabul edilen Filistin yönetiminin reform çalışmalarına İtalya’nın desteğini teyit ettiği belirtildi.

