Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/lubnan-basbakani-israil-ile-iliskiler-duzelmekten-cok-uzak-1101541307.html
Lübnan Başbakanı: İsrail ile ilişkiler düzelmekten çok uzak
Lübnan Başbakanı: İsrail ile ilişkiler düzelmekten çok uzak
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok uzakta olduğunu açıkladı. Salam, normalleşmenin Filistin devletinin kurulması... 04.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-04T13:27+0300
2025-12-04T13:27+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
lübnan
filistin
hizbullah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e2d1241c3da8a098b850fae6bd90b16.jpg
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Beyrut'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile diplomatik normalleşme veya ekonomik ilişkilerin 'çok uzakta' olduğunu belirtti. Salam, Lübnan'ın 2002 Arap Barış Planı'na bağlı olduğunu ve normalleşmenin Filistin devletinin kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.Silahsızlanma planı ve zamanlamaSalam, Lübnan'ın silahsızlanma planının ilk aşamasını yıl sonuna kadar uygulama yolunda olduğunu açıkladı. İlk aşamanın, Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede silah tekeline sahip olmasını öngördüğü belirtildi. İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadığı takdirde Lübnan'daki askeri eylemlerini artırmakla tehdit ediyor.Ateşkes komitesinde sivil katılımLübnan ve İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda 2024 kasım ayında varılan ateşkesi izleyen komiteye sivil üyeler atadı. Lübnan'ı eski ABD Büyükelçisi Simon Karam, İsrail'i ise Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Başkan Yardımcısı Uri Resnick temsil etmişti.Salam, Lübnan'ın ABD ve İsrail'in talebi üzerine ateşkes komitesine sivil bir temsilci atadığını belirterek, "Sivil katılımla müzakere etmeye hazırız. Umarım bu gerginliğin azalmasına yardımcı olur" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/lubnan-israil-ile-dolayli-ateskes-gorusmelerine-sivil-temsilci-gonderiyor-1101502313.html
i̇srail
lübnan
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0f/1092689969_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_8cf4613397c9c5ae6ceddcc627c8d922.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, i̇srail, lübnan, filistin, hizbullah
ortadoğu, i̇srail, lübnan, filistin, hizbullah

Lübnan Başbakanı: İsrail ile ilişkiler düzelmekten çok uzak

13:27 04.12.2025
© AP Photo / Phil NijhuisLübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti
Lübnan'ın yeni başbakanı olarak duyurulan Uluslararası Adalet Divanı Başkanı istifa etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Phil Nijhuis
Abone ol
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok uzakta olduğunu açıkladı. Salam, normalleşmenin Filistin devletinin kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.
Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Beyrut'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile diplomatik normalleşme veya ekonomik ilişkilerin 'çok uzakta' olduğunu belirtti. Salam, Lübnan'ın 2002 Arap Barış Planı'na bağlı olduğunu ve normalleşmenin Filistin devletinin kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.

Silahsızlanma planı ve zamanlama

Salam, Lübnan'ın silahsızlanma planının ilk aşamasını yıl sonuna kadar uygulama yolunda olduğunu açıkladı. İlk aşamanın, Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede silah tekeline sahip olmasını öngördüğü belirtildi. İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadığı takdirde Lübnan'daki askeri eylemlerini artırmakla tehdit ediyor.

Ateşkes komitesinde sivil katılım

Lübnan ve İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda 2024 kasım ayında varılan ateşkesi izleyen komiteye sivil üyeler atadı. Lübnan'ı eski ABD Büyükelçisi Simon Karam, İsrail'i ise Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Başkan Yardımcısı Uri Resnick temsil etmişti.
Salam, Lübnan'ın ABD ve İsrail'in talebi üzerine ateşkes komitesine sivil bir temsilci atadığını belirterek, "Sivil katılımla müzakere etmeye hazırız. Umarım bu gerginliğin azalmasına yardımcı olur" dedi.
Lübnan ve İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Lübnan, İsrail ile dolaylı ateşkes görüşmelerine sivil temsilci gönderiyor
Dün, 11:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала