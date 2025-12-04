https://anlatilaninotesi.com.tr/20251204/lubnan-basbakani-israil-ile-iliskiler-duzelmekten-cok-uzak-1101541307.html

Lübnan Başbakanı: İsrail ile ilişkiler düzelmekten çok uzak

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail ile diplomatik ve ekonomik ilişkilerin çok uzakta olduğunu açıkladı. Salam, normalleşmenin Filistin devletinin kurulması... 04.12.2025, Sputnik Türkiye

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Beyrut'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile diplomatik normalleşme veya ekonomik ilişkilerin 'çok uzakta' olduğunu belirtti. Salam, Lübnan'ın 2002 Arap Barış Planı'na bağlı olduğunu ve normalleşmenin Filistin devletinin kurulması şartına bağlı olduğunu vurguladı.Silahsızlanma planı ve zamanlamaSalam, Lübnan'ın silahsızlanma planının ilk aşamasını yıl sonuna kadar uygulama yolunda olduğunu açıkladı. İlk aşamanın, Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın Litani Nehri'nin güneyindeki bölgede silah tekeline sahip olmasını öngördüğü belirtildi. İsrail, Hizbullah tamamen silahsızlandırılmadığı takdirde Lübnan'daki askeri eylemlerini artırmakla tehdit ediyor.Ateşkes komitesinde sivil katılımLübnan ve İsrail, ABD'nin arabuluculuğunda 2024 kasım ayında varılan ateşkesi izleyen komiteye sivil üyeler atadı. Lübnan'ı eski ABD Büyükelçisi Simon Karam, İsrail'i ise Ulusal Güvenlik Konseyi Dış Politika Başkan Yardımcısı Uri Resnick temsil etmişti.Salam, Lübnan'ın ABD ve İsrail'in talebi üzerine ateşkes komitesine sivil bir temsilci atadığını belirterek, "Sivil katılımla müzakere etmeye hazırız. Umarım bu gerginliğin azalmasına yardımcı olur" dedi.

