https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ibb-iddianamesi-kabul-edildi-ekrem-imamoglunun-2-bin-430-yila-kadar-hapisle-cezalandirilmasi-1101264694.html

İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti

İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti

Sputnik Türkiye

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 105'i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T11:29+0300

2025-11-25T11:29+0300

2025-11-25T11:50+0300

türki̇ye

i̇bb

iddianame

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bahceli-terorsuz-turkiye-hedefinin-en-ciddi-muhataplarindan-biri-imralidir-1101262914.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇bb, iddianame, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)