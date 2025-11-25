https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ibb-iddianamesi-kabul-edildi-ekrem-imamoglunun-2-bin-430-yila-kadar-hapisle-cezalandirilmasi-1101264694.html
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
Sputnik Türkiye
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 105'i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-25T11:29+0300
2025-11-25T11:29+0300
2025-11-25T11:50+0300
türki̇ye
i̇bb
iddianame
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bahceli-terorsuz-turkiye-hedefinin-en-ciddi-muhataplarindan-biri-imralidir-1101262914.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇bb, iddianame, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb, iddianame, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
11:29 25.11.2025 (güncellendi: 11:50 25.11.2025)
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 105'i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.