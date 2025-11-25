Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 105'i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden... 25.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/bahceli-terorsuz-turkiye-hedefinin-en-ciddi-muhataplarindan-biri-imralidir-1101262914.html
SON HABERLER
İBB iddianamesi kabul edildi: Ekrem İmamoğlu'nun 2 bin 430 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti

11:29 25.11.2025 (güncellendi: 11:50 25.11.2025)
İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında 105'i tutuklu 407 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla hazırlanan iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme iddianameyi kabul ederken henüz tensip zaptı düzenlenmedi. Duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarından toplamda 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2025
TÜRKİYE
Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır
11:00
