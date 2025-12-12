Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/ic-kanama-gecirmisti-unlu-oyuncu-murat-cemcirden-merhaba-2inci-hayat-mesaji-1101747257.html
İç kanama geçirmişti: Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den 'Merhaba 2'inci hayat' mesajı
İç kanama geçirmişti: Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den 'Merhaba 2'inci hayat' mesajı
Evinde geçirdiği iç kanama sonrasında yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir taburcu olduktan sonra ilk kez açıklama yaptı ve 'Merhaba 2'inci hayat' dedi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir evinde iç kanama geçirmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Cemcir sağlığına kavuştu ve ilk kez açıklama yaparak herkese teşekkür etti. Cemcir, "72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem) 3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Merhaba 2'nci hayat." ifadelerini kullandı. 

Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi

Pazartesi günü taburcu olan 49 yaşındaki sanatçı yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem) 3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve hastane personeline teşekkür ediyorum... Merhaba 2'nci hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; 'geçmiş olsun' demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbî bir şekilde gönlünden bana 'geçmiş olsun' dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah, korumuş. Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu. Evde istirahat evresine geçiyoruz."
İç kanama geçirmişti: Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den 'Merhaba 2'inci hayat' mesajı

Evinde geçirdiği iç kanama sonrasında yoğun bakımda tedavi gören oyuncu Murat Cemcir taburcu olduktan sonra ilk kez açıklama yaptı ve 'Merhaba 2'inci hayat' dedi.
Ünlü oyuncu Murat Cemcir evinde iç kanama geçirmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Cemcir sağlığına kavuştu ve ilk kez açıklama yaparak herkese teşekkür etti. Cemcir, "72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem) 3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Merhaba 2'nci hayat." ifadelerini kullandı.
Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi

Pazartesi günü taburcu olan 49 yaşındaki sanatçı yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"72 saat... (Ameliyat sonrası riskli dönem) 3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra 72 saat beklemek... Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi. Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve hastane personeline teşekkür ediyorum... Merhaba 2'nci hayat. Başta ailem ve akrabalarım olmak üzere; 'geçmiş olsun' demek için; hastaneye gelip beni hastanede ziyaret eden, telefonla arayan, farklı mecralardan mesaj yazan, beni tanıyanlar ve tanıdıklar yoluyla geçmiş olsun dileklerini ileten, bana ulaşamayıp kalbî bir şekilde gönlünden bana 'geçmiş olsun' dileyerek sevdiklerini gösteren, hissettiren, kalbiyle iyileşmem için dua eden herkese tüm kalbimle teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Tıp elbette elinden geleni yaptı, yapacak da... Ameliyat süreçlerimi değerlendirince anladık ki Allah, korumuş. Doğum günüme yoğun bakım odasında girmem de sürecin renkli kısmı oldu. Evde istirahat evresine geçiyoruz."
