500 bin sosyal konut kampanyasında tüm uyarılara rağmen dolandırdılar

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Yetkililerin tüm uyarılara rağmen çok sayı kişi dolandırıcılara para kaptırıyor. 12.11.2025

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Aralık'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de Samsun'dan bir vatandaş oldu. Sahte siteye parasını kaptıran mağdur şikayetçi oldu. Resmi siteleri birebir kopyalıyorlarKonut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı. Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.BTK kapatıyor, başka siteler anında açılıyorBaşta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.Nasıl dolandırıyorlar?Ev hayaliyle dolandırılırdıNTV'nin haberine göre, Samsun'da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti. Suç duyurusunda bulunan Kırak herkesi uyardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

