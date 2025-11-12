https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/500-bin-sosyal-konut-kampanyasinda-tum-uyarilara-ragmen-dolandirdilar-1100923462.html
500 bin sosyal konut kampanyasında tüm uyarılara rağmen dolandırdılar
500 bin sosyal konut kampanyasında tüm uyarılara rağmen dolandırdılar
Sputnik Türkiye
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Yetkililerin tüm uyarılara rağmen çok sayı kişi dolandırıcılara para kaptırıyor. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T11:38+0300
2025-11-12T11:38+0300
2025-11-12T11:38+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
btk
toki̇
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
e-dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66d8748936a9385ff29a3f5156c3be7f.jpg
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Aralık'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de Samsun'dan bir vatandaş oldu. Sahte siteye parasını kaptıran mağdur şikayetçi oldu. Resmi siteleri birebir kopyalıyorlarKonut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı. Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.BTK kapatıyor, başka siteler anında açılıyorBaşta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.Nasıl dolandırıyorlar?Ev hayaliyle dolandırılırdıNTV'nin haberine göre, Samsun'da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti. Suç duyurusunda bulunan Kırak herkesi uyardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/dolandiricilarin-toki-oyunu-bu-tuzaga-dusmeyin--1100551908.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100550965_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0fdaf64acde12a988266136b457bed05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), btk, toki̇, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), btk, toki̇, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, e-dolandırıcılık
500 bin sosyal konut kampanyasında tüm uyarılara rağmen dolandırdılar
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyası dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Yetkililerin tüm uyarılara rağmen çok sayı kişi dolandırıcılara para kaptırıyor.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Aralık'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen çok sayıda kişinin dolandırıcıların tuzağına düştüğü ortaya çıktı. Dolandırıcıların son kurbanlarından biri de Samsun'dan bir vatandaş oldu. Sahte siteye parasını kaptıran mağdur şikayetçi oldu.
Resmi siteleri birebir kopyalıyorlar
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı. Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.
Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.
BTK kapatıyor, başka siteler anında açılıyor
Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.
BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor. Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor. Bu tarz saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde ilgili hesaplara ait parolaların hızla güncellenmesi, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.
Ev hayaliyle dolandırılırdı
NTV'nin haberine göre, Samsun'da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.
Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti. Suç duyurusunda bulunan Kırak herkesi uyardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.