17 Ağustos Marmara Depremi'nde mahkumiyet alan tek kişiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti

Türkiye'yi büyük yasa boğan ve 18 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde yaptığı binaların yıkılması nedeniyle 200'e yakın kişinin kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Veli Göçer, deprem davalarında mahkumiyet alan tek kişiydi. Çınarcık'ta yaptığı site yıkıldı yüzlerce kişi öldüMilliyet'in haberine göre, Veli Göçer, malzeme çalan, kalitesiz malzeme ya da deniz kumu kullanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan müteahhitlerin Türkiye’de en çok bilineni. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde, Yalova Çınarcık’taki 400 konutlu sitedeki 168 kişinin ölümüne neden olma suçundan Göçer 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 7.5 yıl cezaevinde kalan tek müteahhit olmuştu.Kendini 'tek günah keçisi ben miyim?' diye savunmuştu2 bin 100 dava açıldı, tek mahkumiyet GöçerResmi rakamlara göre yaklaşık 18 bin kişinin öldüğü 1999 depremi sonrasında, yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açıldı. Bu davalardan 1800’ü kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen Şartlı Salıverme ile cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ise ceza verilse de çoğu ertelendi. Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 Cuma günü 7.5 yıllık zamanaşımı sürelerini doldurarak düştü.Ortağı hapiste öldü

