17 Ağustos Marmara Depremi'nde mahkumiyet alan tek kişiydi: Veli Göçer hayatını kaybetti
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nde yaptığı konutlar yıkılan ve 200'e yakın kişinin ölümünden sorumlu tutulan müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti.
Türkiye'yi büyük yasa boğan ve 18 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde yaptığı binaların yıkılması nedeniyle 200'e yakın kişinin kişinin ölümüne neden olan müteahhit Veli Göçer hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Veli Göçer, deprem davalarında mahkumiyet alan tek kişiydi.
Çınarcık'ta yaptığı site yıkıldı yüzlerce kişi öldü
Milliyet'in haberine göre, Veli Göçer, malzeme çalan, kalitesiz malzeme ya da deniz kumu kullanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan müteahhitlerin Türkiye’de en çok bilineni. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde, Yalova Çınarcık’taki 400 konutlu sitedeki 168 kişinin ölümüne neden olma suçundan Göçer 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 7.5 yıl cezaevinde kalan tek müteahhit olmuştu.
Kendini 'tek günah keçisi ben miyim?' diye savunmuştu
Göçer o zaman verdiği bir röportajda kendisini "90 aydır niye cezaevinde olduğumu bilmiyorum. İnşaatlar tamamlanıp teslim edildikten sonra ortağı olduğum binaları, sanki ben kendi elimle yapmışım gibi hüküm giydim. Günah keçisi ilan edildim. 2 bin küsur deprem davası açıldı, yüzlercesi zamanaşımına uğradı, yüzlercesi ertelendi. Neden sadece ben? Bu soruyu durmadan kendime sordum. Ben varsa cezamı çekmeye razı oldum ama benden başka kimse mi suçlu değildi. Bunca bina, bunca ölüm hepsinin tek sorumlusu ben miydim?" sözleriyle savunmuştu.
2 bin 100 dava açıldı, tek mahkumiyet Göçer
Resmi rakamlara göre yaklaşık 18 bin kişinin öldüğü 1999 depremi sonrasında, yapım hatalarından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 dava açıldı. Bu davalardan 1800’ü kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen Şartlı Salıverme ile cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 110 kadarında ise ceza verilse de çoğu ertelendi. Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 Cuma günü 7.5 yıllık zamanaşımı sürelerini doldurarak düştü.
Ortağı hapiste öldü
17 Ağustos 1999 depremi sonrası haklarında dava açılan müteahhitlerden, hapse giren tek isim olan Veli Göçer olmuştu. Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edilmiş, karar Yargıtay’ca onanmıştı. Göçer cezasının onanmasının ardından 21 Ekim 2004’te cezaevine girmişti. Ortağı Kösebalaban ise bunama ve ağır hastalıkları nedeniyle dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den af talep etmiş ancak talebi kabul görmeyince cezaevinde yaşamını yitirmişti.